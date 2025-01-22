В США возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов
Администрация Трампа возобновила ускоренную депортацию нелегальных мигрантов
© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. 21 января 2025
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. 21 января 2025
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа возобновила процедуру ускоренной депортации, в рамках которой нелегальных мигрантов могут депортировать без вынесения решений миграционного суда, об этом говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности США (МВБ).
Как отмечается в документе, опубликованном 21 января на сайте ведомства, в США могут депортировать нелегальных мигрантов, которые не могут доказать, что находились постоянно в США дольше двух лет. В документе добавляется, что данным постановлением возобновляется процедура ускоренной депортации, которая была введена в стране еще в 2019 году.
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"В соответствии с настоящим уведомлением министерство осуществляет свои предусмотренные законом полномочия по назначению для ускоренной высылки следующих категорий иностранцев, которые ... постоянно находились в США не менее 14 дней, но не более двух лет", - говорится в документе.
Отмечается, что данная мера распространяется на мигрантов, задержанных по всей территории США.
Телеканал CBS News напоминает, что процедуре ускоренной депортации была введена еще в первый президентский срок Трампа, однако была отменена при бывшем президенте США Джо Байдене. По словам телеканала, раннее ускоренная депортация могла применяться только в приграничных районах страны.
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"Процедура ускоренной высылки позволяет сотрудникам иммиграционной службы США депортировать мигрантов, у которых нет надлежащих документов, посредством упрощенной процедуры, которая минует ... сильно загруженную систему иммиграционного суда", - отмечает CBS News.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.