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В США возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов - РИА Новости, 22.01.2025
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10:32 22.01.2025 (обновлено: 10:42 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/ssha-1994933258.html
В США возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов
В США возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов - РИА Новости, 22.01.2025
В США возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа возобновила процедуру ускоренной депортации, в рамках которой нелегальных мигрантов могут депортировать без... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:32:00+03:00
2025-01-22T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа возобновила процедуру ускоренной депортации, в рамках которой нелегальных мигрантов могут депортировать без вынесения решений миграционного суда, об этом говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности США (МВБ). Как отмечается в документе, опубликованном 21 января на сайте ведомства, в США могут депортировать нелегальных мигрантов, которые не могут доказать, что находились постоянно в США дольше двух лет. В документе добавляется, что данным постановлением возобновляется процедура ускоренной депортации, которая была введена в стране еще в 2019 году. "В соответствии с настоящим уведомлением министерство осуществляет свои предусмотренные законом полномочия по назначению для ускоренной высылки следующих категорий иностранцев, которые ... постоянно находились в США не менее 14 дней, но не более двух лет", - говорится в документе. Отмечается, что данная мера распространяется на мигрантов, задержанных по всей территории США. Телеканал CBS News напоминает, что процедуре ускоренной депортации была введена еще в первый президентский срок Трампа, однако была отменена при бывшем президенте США Джо Байдене. По словам телеканала, раннее ускоренная депортация могла применяться только в приграничных районах страны. "Процедура ускоренной высылки позволяет сотрудникам иммиграционной службы США депортировать мигрантов, у которых нет надлежащих документов, посредством упрощенной процедуры, которая минует ... сильно загруженную систему иммиграционного суда", - отмечает CBS News. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982626421.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, министерство внутренней безопасности сша, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство внутренней безопасности США, Инаугурация Трампа — 2025
В США возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов

Администрация Трампа возобновила ускоренную депортацию нелегальных мигрантов

© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. 21 января 2025
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. 21 января 2025
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа возобновила процедуру ускоренной депортации, в рамках которой нелегальных мигрантов могут депортировать без вынесения решений миграционного суда, об этом говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности США (МВБ).
Как отмечается в документе, опубликованном 21 января на сайте ведомства, в США могут депортировать нелегальных мигрантов, которые не могут доказать, что находились постоянно в США дольше двух лет. В документе добавляется, что данным постановлением возобновляется процедура ускоренной депортации, которая была введена в стране еще в 2019 году.
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"В соответствии с настоящим уведомлением министерство осуществляет свои предусмотренные законом полномочия по назначению для ускоренной высылки следующих категорий иностранцев, которые ... постоянно находились в США не менее 14 дней, но не более двух лет", - говорится в документе.
Отмечается, что данная мера распространяется на мигрантов, задержанных по всей территории США.
Телеканал CBS News напоминает, что процедуре ускоренной депортации была введена еще в первый президентский срок Трампа, однако была отменена при бывшем президенте США Джо Байдене. По словам телеканала, раннее ускоренная депортация могла применяться только в приграничных районах страны.
«
"Процедура ускоренной высылки позволяет сотрудникам иммиграционной службы США депортировать мигрантов, у которых нет надлежащих документов, посредством упрощенной процедуры, которая минует ... сильно загруженную систему иммиграционного суда", - отмечает CBS News.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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