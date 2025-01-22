https://ria.ru/20250122/ssha-1994900620.html
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ
Президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:27:00+03:00
2025-01-22T01:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ."Вместе эти лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate. Запишите это название, я думаю, вы о нем много услышите в будущем. Новая американская компания, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США", - сказал Трамп в Белом доме.Трамп выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI, охарактеризовав их как "огромную группу талантов и денег".Глава OpenAI Сэм Альтман на мероприятии заявил, что проект поможет сделать много "восхитительных вещей", в том числе в медицине. "Я верю в то, что с развитием этой технологии мы увидим излечение болезней на беспрецедентном уровне. Мы удивимся, как быстро мы вылечим этот рак и тот, заболевания сердца", - сказал Альтман.
https://ria.ru/20250116/tarnavskiy-1994038458.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994700075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, технологии, дональд трамп, oracle corporation, softbank
США, В мире, Технологии, Дональд Трамп, Oracle Corporation, SoftBank
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ
В США создадут компанию, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в ИИ