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Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ - РИА Новости, 22.01.2025
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01:27 22.01.2025 (обновлено: 14:03 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/ssha-1994900620.html
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ - РИА Новости, 22.01.2025
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ
Президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. РИА Новости, 22.01.2025
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сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ."Вместе эти лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate. Запишите это название, я думаю, вы о нем много услышите в будущем. Новая американская компания, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США", - сказал Трамп в Белом доме.Трамп выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI, охарактеризовав их как "огромную группу талантов и денег".Глава OpenAI Сэм Альтман на мероприятии заявил, что проект поможет сделать много "восхитительных вещей", в том числе в медицине. "Я верю в то, что с развитием этой технологии мы увидим излечение болезней на беспрецедентном уровне. Мы удивимся, как быстро мы вылечим этот рак и тот, заболевания сердца", - сказал Альтман.
https://ria.ru/20250116/tarnavskiy-1994038458.html
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сша, в мире, технологии, дональд трамп, oracle corporation, softbank
США, В мире, Технологии, Дональд Трамп, Oracle Corporation, SoftBank
Трамп объявил о создании компании StarGate для инвестиций в ИИ

В США создадут компанию, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в ИИ

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ.
"Вместе эти лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate. Запишите это название, я думаю, вы о нем много услышите в будущем. Новая американская компания, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США", - сказал Трамп в Белом доме.
Директор по искусственному интеллекту Т-Банка Виктор Тарнавский - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Тарнавский: Придется решать этические проблемы, когда ИИ станет разумным
16 января, 20:30
Трамп выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI, охарактеризовав их как "огромную группу талантов и денег".
Глава OpenAI Сэм Альтман на мероприятии заявил, что проект поможет сделать много "восхитительных вещей", в том числе в медицине. "Я верю в то, что с развитием этой технологии мы увидим излечение болезней на беспрецедентном уровне. Мы удивимся, как быстро мы вылечим этот рак и тот, заболевания сердца", - сказал Альтман.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе
20 января, 20:40
 
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