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На Трампа подали иск за указ об ограничении выдачи гражданства

На Трампа подали иск за указ об ограничении выдачи гражданства - РИА Новости, 22.01.2025

На Трампа подали иск за указ об ограничении выдачи гражданства

Коалиция из 18 американских штатов подала иск против решения президента США Дональда Трампа ограничить предоставление американского гражданства по праву... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T00:57:00+03:00

2025-01-22T00:57:00+03:00

2025-01-22T00:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Коалиция из 18 американских штатов подала иск против решения президента США Дональда Трампа ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения, сообщили в офисе генерального прокурора штата Нью-Йорк. Согласно тексту указа, который подписал Трамп, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет. "Коалиция из 18 штатов, а также город Сан-Франциско оспаривают указ президента Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения, который является нарушением конституционного права, предоставленного всем детям, рожденным в Соединенных Штатах", - указано в заявлении. Уточняется, что иск с целью "остановить незаконное действие президента" подан в окружной суд в штате Массачусетс в связи с якобы имеющим место нарушением 14-й поправки в конституции США, принятой в 1868 году. В состав коалиции вошли штаты Нью-Йорк, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин. Из городов к нему присоединились Вашингтон и Сан-Франциско. "Коалиция стремится признать указ недействительным и остановить любые действия, предпринимаемые для его реализации. Штаты просят немедленного судебного решения, чтобы предотвратить вступление указа в силу, посредством предварительного судебного запрета, поданного в суд", - добавили в генпрокуратуре. Ранее во вторник американские правозащитники подали иск против администрации Трампа также в связи с подписанием указа, ограничивающего получение гражданства США по праву рождения, сообщили Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Иск был подан ACLU совместно с рядом других американских правозащитных организаций в суд штата Нью-Гэмпшир.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), сан-франциско, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025