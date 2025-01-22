На Трампа подали иск за указ об ограничении выдачи гражданства
Коалиция из 18 штатов оспорила указ Трампа об ограничении выдачи гражданства
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Коалиция из 18 американских штатов подала иск против решения президента США Дональда Трампа ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения, сообщили в офисе генерального прокурора штата Нью-Йорк.
Согласно тексту указа, который подписал Трамп, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.
"Коалиция из 18 штатов, а также город Сан-Франциско оспаривают указ президента Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения, который является нарушением конституционного права, предоставленного всем детям, рожденным в Соединенных Штатах", - указано в заявлении.
Уточняется, что иск с целью "остановить незаконное действие президента" подан в окружной суд в штате Массачусетс в связи с якобы имеющим место нарушением 14-й поправки в конституции США, принятой в 1868 году.
В состав коалиции вошли штаты Нью-Йорк, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин. Из городов к нему присоединились Вашингтон и Сан-Франциско.
"Коалиция стремится признать указ недействительным и остановить любые действия, предпринимаемые для его реализации. Штаты просят немедленного судебного решения, чтобы предотвратить вступление указа в силу, посредством предварительного судебного запрета, поданного в суд", - добавили в генпрокуратуре.
Ранее во вторник американские правозащитники подали иск против администрации Трампа также в связи с подписанием указа, ограничивающего получение гражданства США по праву рождения, сообщили Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Иск был подан ACLU совместно с рядом других американских правозащитных организаций в суд штата Нью-Гэмпшир.