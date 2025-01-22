https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994915166.html

Военные группы "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ

Военные группы "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025

Военные группы "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T07:50:00+03:00

2025-01-22T07:50:00+03:00

2025-01-22T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

т-64

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали инженерные работы ВСУ в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки ... нанесли поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новосёлки, Константинополя, Отрадного, Привольного и Богатого", - сказал Гордеев. "Сорваны инженерные работы в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя", - добавил он. В течение суток, по словам Гордеева, противник потерял до 120 военнослужащих, танк Т-64 боевую бронированную машину, три орудия, в том числе буксируемую гаубицу FH70, автомобиль и беспилотник самолётного типа.

https://ria.ru/20250121/svo-1994850001.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, т-64