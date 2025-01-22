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Расчеты "Града" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 22.01.2025
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05:19 22.01.2025 (обновлено: 10:33 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908745.html
Расчеты "Града" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении
Расчеты "Града" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 22.01.2025
Расчеты "Града" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении
Российские военные сорвали попытку украинской контратаки на Кураховском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:19:00+03:00
2025-01-22T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку украинской контратаки на Кураховском направлении, сообщили в Минобороны."Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск сорвали попытку подготовки ВСУ к контратаке на одном из участков Кураховского направления", — заявили в ведомстве.Расчеты БПЛА выявили попытку сосредоточения личного состава штурмовых групп, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в населенном пункте Дачное."Для уничтожения скопления живой силы и техники противника были задействованы расчеты реактивной артиллерии 103-го мотострелкового полка. Огнем боевых машин был поражен ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала", — добавили в министерстве.По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение и уничтожили до 290 украинских военных, несколько единиц техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ.
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908120.html
https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html
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россия, курахово, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчеты "Града" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении

Минобороны: ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку украинской контратаки на Кураховском направлении, сообщили в Минобороны.
"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск сорвали попытку подготовки ВСУ к контратаке на одном из участков Кураховского направления", — заявили в ведомстве.
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Расчеты БПЛА выявили попытку сосредоточения личного состава штурмовых групп, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в населенном пункте Дачное.
"Для уничтожения скопления живой силы и техники противника были задействованы расчеты реактивной артиллерии 103-го мотострелкового полка. Огнем боевых машин был поражен ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала", — добавили в министерстве.
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О взятии под контроль Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, он имеет важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение и уничтожили до 290 украинских военных, несколько единиц техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКураховоДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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