https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908745.html

Расчеты "Града" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении

Расчеты "Града" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 22.01.2025

Расчеты "Града" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении

Российские военные сорвали попытку украинской контратаки на Кураховском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T05:19:00+03:00

2025-01-22T05:19:00+03:00

2025-01-22T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку украинской контратаки на Кураховском направлении, сообщили в Минобороны."Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск сорвали попытку подготовки ВСУ к контратаке на одном из участков Кураховского направления", — заявили в ведомстве.Расчеты БПЛА выявили попытку сосредоточения личного состава штурмовых групп, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в населенном пункте Дачное."Для уничтожения скопления живой силы и техники противника были задействованы расчеты реактивной артиллерии 103-го мотострелкового полка. Огнем боевых машин был поражен ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала", — добавили в министерстве.По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение и уничтожили до 290 украинских военных, несколько единиц техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ.

https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908120.html

https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курахово, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность