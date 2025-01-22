Расчеты "Града" сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении
Минобороны: ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку украинской контратаки на Кураховском направлении, сообщили в Минобороны.
"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск сорвали попытку подготовки ВСУ к контратаке на одном из участков Кураховского направления", — заявили в ведомстве.
Расчеты БПЛА выявили попытку сосредоточения личного состава штурмовых групп, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в населенном пункте Дачное.
"Для уничтожения скопления живой силы и техники противника были задействованы расчеты реактивной артиллерии 103-го мотострелкового полка. Огнем боевых машин был поражен ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала", — добавили в министерстве.
О взятии под контроль Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, он имеет важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение и уничтожили до 290 украинских военных, несколько единиц техники, склад боеприпасов и станцию РЭБ.
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