https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908595.html
САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.01.2025
САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:14:00+03:00
2025-01-22T05:14:00+03:00
2025-01-22T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что удар по расположенному в лесополосе опорному пункту корректировался с помощью БПЛА "Орлан-30". Получив координаты цели, артиллеристы выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив выявленные цели на расстоянии более 25 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Военные "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении