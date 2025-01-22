https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908595.html

САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.01.2025

САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T05:14:00+03:00

2025-01-22T05:14:00+03:00

2025-01-22T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что удар по расположенному в лесополосе опорному пункту корректировался с помощью БПЛА "Орлан-30". Получив координаты цели, артиллеристы выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив выявленные цели на расстоянии более 25 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность