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САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.01.2025
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05:14 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908595.html
САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 22.01.2025
САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:14:00+03:00
2025-01-22T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что удар по расположенному в лесополосе опорному пункту корректировался с помощью БПЛА "Орлан-30". Получив координаты цели, артиллеристы выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив выявленные цели на расстоянии более 25 километров.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
САУ "Малка" уничтожила опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Военные "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что удар по расположенному в лесополосе опорному пункту корректировался с помощью БПЛА "Орлан-30". Получив координаты цели, артиллеристы выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив выявленные цели на расстоянии более 25 километров.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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