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Артиллеристы группы "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
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05:06 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994907971.html
Артиллеристы группы "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ
Артиллеристы группы "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
Артиллеристы группы "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ
Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив во время разгрузки... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:06:00+03:00
2025-01-22T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив во время разгрузки бронеавтомобиль на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил наводчик гаубицы Д-30 мотострелкового полка из состава группировки с позывным "Осетин". "БПЛА в ходе разведки обнаружил бронеавтомобиль ВСУ. Когда личный состав противника начал выгрузку материальных запасов, координаты точки были переданы артиллерийскому расчету. Точным попаданием цель была поражена, данные подтвердил оператор дрона, производивший корректировку огня", - сказал он. По словам военнослужащего, его расчет часто поддерживает российские штурмовые подразделения, поражая цели в виде пехоты ВСУ, блиндажей, складов ракетно-артиллерийского вооружения. "Со снарядами проблема будет на той стороне, соответственно, и нам воевать легче", - отметил он.
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы группы "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ

Артиллеристы 58-й армии группы "Днепр" сорвали доставку снарядов на позицию ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив во время разгрузки бронеавтомобиль на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил наводчик гаубицы Д-30 мотострелкового полка из состава группировки с позывным "Осетин".
"БПЛА в ходе разведки обнаружил бронеавтомобиль ВСУ. Когда личный состав противника начал выгрузку материальных запасов, координаты точки были переданы артиллерийскому расчету. Точным попаданием цель была поражена, данные подтвердил оператор дрона, производивший корректировку огня", - сказал он.
По словам военнослужащего, его расчет часто поддерживает российские штурмовые подразделения, поражая цели в виде пехоты ВСУ, блиндажей, складов ракетно-артиллерийского вооружения. "Со снарядами проблема будет на той стороне, соответственно, и нам воевать легче", - отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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