https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994907971.html

Артиллеристы группы "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ

Артиллеристы группы "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025

Артиллеристы группы "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию ВСУ

Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив во время разгрузки... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T05:06:00+03:00

2025-01-22T05:06:00+03:00

2025-01-22T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" сорвали доставку боеприпасов на позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив во время разгрузки бронеавтомобиль на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил наводчик гаубицы Д-30 мотострелкового полка из состава группировки с позывным "Осетин". "БПЛА в ходе разведки обнаружил бронеавтомобиль ВСУ. Когда личный состав противника начал выгрузку материальных запасов, координаты точки были переданы артиллерийскому расчету. Точным попаданием цель была поражена, данные подтвердил оператор дрона, производивший корректировку огня", - сказал он. По словам военнослужащего, его расчет часто поддерживает российские штурмовые подразделения, поражая цели в виде пехоты ВСУ, блиндажей, складов ракетно-артиллерийского вооружения. "Со снарядами проблема будет на той стороне, соответственно, и нам воевать легче", - отметил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность