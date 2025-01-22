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В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:52 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994901455.html
В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Сумской области
В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.01.2025
В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Сумской области
Прилет по технике и военным ВСУ зафиксирован в Сумской области Украины во вторник вечером, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:52:00+03:00
2025-01-22T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
украина
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прилет по технике и военным ВСУ зафиксирован в Сумской области Украины во вторник вечером, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Ромны, Сумская область... Прилетело в посадку на западе города, в направлении "Агрохимтрейда". В посадке была техника и бандеровцы", - рассказал собеседник агентства, ссылаясь на своих коллег.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html
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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Украина, В мире
В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Сумской области

Лебедев: в городе Ромны зафиксирован удар по технике и военным ВСУ

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прилет по технике и военным ВСУ зафиксирован в Сумской области Украины во вторник вечером, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Ромны, Сумская область... Прилетело в посадку на западе города, в направлении "Агрохимтрейда". В посадке была техника и бандеровцы", - рассказал собеседник агентства, ссылаясь на своих коллег.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Вчера, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевУкраинаВ мире
 
 
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