https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994901455.html

В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Сумской области

В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.01.2025

В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Сумской области

Прилет по технике и военным ВСУ зафиксирован в Сумской области Украины во вторник вечером, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T01:52:00+03:00

2025-01-22T01:52:00+03:00

2025-01-22T01:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прилет по технике и военным ВСУ зафиксирован в Сумской области Украины во вторник вечером, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Ромны, Сумская область... Прилетело в посадку на западе города, в направлении "Агрохимтрейда". В посадке была техника и бандеровцы", - рассказал собеседник агентства, ссылаясь на своих коллег.

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина, в мире