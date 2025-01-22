https://ria.ru/20250122/solntse-1995047532.html

На Солнце произошел "черный выброс"

На Солнце произошел "черный выброс" - РИА Новости, 22.01.2025

На Солнце произошел "черный выброс"

На Солнце в среду произошел выброс черной призрачной структуры, говорится в публикации на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T22:13:00+03:00

2025-01-22T22:13:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На Солнце в среду произошел выброс черной призрачной структуры, говорится в публикации на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН."Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос и частично рассеялась в короне призрачная структура выраженного черного цвета", — говорится в публикации.Как следует из материала, такие цвета обычно дает нейтральный водород. Ученые предположили, что холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода был выброшен в результате вспышки и разбросан по солнечной короне. Черное облако плазмы наблюдалось в течение трех часов, а затем рассеялось и исчезло.Ранее в январе руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что на Солнце произошли три мощные вспышки высшего балла Х. Он уточнил, что взрывная активность сосредоточена в одной солнечной области номер 3947, расположенной на востоке звезды в северном полушарии и в настоящее время постепенно перемещающейся в сторону линии Солнце — Земля. На данный момент этот центр удален от направления на Землю на угол примерно 50 градусов, рассказал ученый. По его словам, такое расположение центра при некотором стечении обстоятельств не исключает воздействие вспышек на планету.

https://ria.ru/20250104/solntse-1992511059.html

https://ria.ru/20241230/solntse-1992054751.html

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Выброс плазмы черного цвета на Солнце Очень редкое, красивое, и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне, призрачная структура выраженного чёрного цвета. Честно говоря, это просто очень красиво, и, даже зная, что это такое, всё равно трудно отделаться от какого-то мистического ощущения. Но если всё же вспомнить, что ты учёный, то такие цвета обычно даёт нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн. Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счёте вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шёл, на протяжении около 3 часов в короне наблюдалось, жило и растекалось по магнитным линия черное облако плазмы. 2025-01-22T22:13 true PT0M09S

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