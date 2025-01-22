Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине
Слуцкий: РФ будет исходить из реальных инициатив Трампа по украинскому конфликту
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и не собирается идти на уступки и жертвовать своими интересами, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
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"Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы - за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким", - сказал Слуцкий РИА Новости.
По мнению Слуцкого, Трамп пока только декларирует намерения, в том числе разморозки контактов с российским руководством, но "не предлагает конкретики по выходу из украинского кризиса, разбрасываясь только угрозами".
"Будем внимательно следить и исходить из реальных инициатив. Принципиальный вопрос: на каких условиях новая американская администрация будет предлагать свои "сделки", - отметил парламентарий.