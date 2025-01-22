https://ria.ru/20250122/slutskiy-1995040015.html

Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине

Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине - РИА Новости, 22.01.2025

Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине

Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и не собирается идти на уступки и жертвовать своими... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T20:28:00+03:00

2025-01-22T20:28:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и не собирается идти на уступки и жертвовать своими интересами, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы - за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким", - сказал Слуцкий РИА Новости. По мнению Слуцкого, Трамп пока только декларирует намерения, в том числе разморозки контактов с российским руководством, но "не предлагает конкретики по выходу из украинского кризиса, разбрасываясь только угрозами". "Будем внимательно следить и исходить из реальных инициатив. Принципиальный вопрос: на каких условиях новая американская администрация будет предлагать свои "сделки", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995031797.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир путин