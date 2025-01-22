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Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине - РИА Новости, 22.01.2025
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20:28 22.01.2025 (обновлено: 20:29 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/slutskiy-1995040015.html
Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине
Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине - РИА Новости, 22.01.2025
Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине
Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и не собирается идти на уступки и жертвовать своими... РИА Новости, 22.01.2025
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и не собирается идти на уступки и жертвовать своими интересами, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы - за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким", - сказал Слуцкий РИА Новости. По мнению Слуцкого, Трамп пока только декларирует намерения, в том числе разморозки контактов с российским руководством, но "не предлагает конкретики по выходу из украинского кризиса, разбрасываясь только угрозами". "Будем внимательно следить и исходить из реальных инициатив. Принципиальный вопрос: на каких условиях новая американская администрация будет предлагать свои "сделки", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995031797.html
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цены на нефть, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Цены на нефть, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине

Слуцкий: РФ будет исходить из реальных инициатив Трампа по украинскому конфликту

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и не собирается идти на уступки и жертвовать своими интересами, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
«
"Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы - за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким", - сказал Слуцкий РИА Новости.
По мнению Слуцкого, Трамп пока только декларирует намерения, в том числе разморозки контактов с российским руководством, но "не предлагает конкретики по выходу из украинского кризиса, разбрасываясь только угрозами".
"Будем внимательно следить и исходить из реальных инициатив. Принципиальный вопрос: на каких условиях новая американская администрация будет предлагать свои "сделки", - отметил парламентарий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил санкциями
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