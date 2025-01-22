Фицо созвал заседание Совбеза в связи с информацией контрразведки
Совбез Словакии в четверг рассмотрит данные об операции по дестабилизации страны
© Getty Images / Maryam MajdРоберт Фицо
© Getty Images / Maryam Majd
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 22 янв – РИА Новости. В четверг состоится заседание совета безопасности Словакии, на котором будет рассмотрена информация Словацкой информационной службы (SIS, служба разведки и контрразведки) о получении данных о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию республики, сообщило в среду агентство ТАСР со ссылкой на премьера Роберта Фицо.
"Премьер Роберт Фицо созвал заседание совета безопасности Словацкой Республики в четверг в 9.00 (11.00 мск). Совет должен рассмотреть информацию SIS. Заседание будет расширенным, в нем также примет участие президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. Об этом премьер-министр заявил в среду на пресс-конференции", - говорится в сообщении агентства.
Во вторник пресс-секретарь SIS Катарина Немова сообщила о том, что SIS получила информацию о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию республики. По словам Немовой, данная информация была предоставлена тем получателям в органах власти, кому это положено по закону. Об этом также были в среду устно проинформированы члены Национального совета (парламента) страны в той мере, чтобы это не повлияло на ход уголовного расследования.
В связи с этим часть заседания парламента, посвященного выражению вотума недоверия правительству, прошла во вторник в закрытом режиме, против чего выразили протест депутаты от оппозиционных партий, отозвавшие вотум недоверия и покинувшие заседание парламента.
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