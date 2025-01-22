https://ria.ru/20250122/slovakiya-1994999686.html

Премьер Словакии пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти

Премьер Словакии пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти - РИА Новости, 22.01.2025

Премьер Словакии пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить попытки насильственного свержения власти в стране. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:27:00+03:00

2025-01-22T16:27:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить попытки насильственного свержения власти в стране.Ранее в среду Фицо сообщил, что в республике действует группа иностранных экспертов, имевших отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине, с целью свергнуть действующее правительство."Завтра мы примем все превентивные меры для того, чтобы этого не случилось. Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", - сказал Фицо на пресс-конференции.В четверг в Словакии состоится заседание совета безопасности, на котором будет рассмотрена информация Словацкой информационной службы (SIS, служба разведки и контрразведки) о получении данных о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию республики.

https://ria.ru/20250121/slovakiya-1994880300.html

https://ria.ru/20250120/erdogan-1994688919.html

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в мире, словакия, грузия, роберт фицо, украина