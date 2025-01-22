https://ria.ru/20250122/sk-1994929870.html

На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение

На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение - РИА Новости, 22.01.2025

На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение

Несколько подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:10:00+03:00

2025-01-22T10:10:00+03:00

2025-01-22T14:48:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

горьковская железная дорога

свердловская область

красноуфимск

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Несколько подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Центральным МСУТ СК России в отношении нескольких несовершеннолетних жителей региона возбуждено уголовное дело в связи с совершением ими террористического акта на объектах железной дороги. Действия подозреваемых квалифицированы по пункту "а" части второй статьи 205 УК России ("Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору")", — рассказали в ведомстве.Следователи уточнили, что несовершеннолетние в первой половине января подожгли релейный шкаф на участке перегона Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги на юго-западе Свердловской области, повредив оборудование. Это создало опасность для безопасности движения поездов, а также причинило значительный имущественный ущерб.Сразу после совершения преступления злоумышленников задержали.Уточняется, что подростки получали инструкции через мессенджер. Им также пообещали вознаграждение в десять тысяч рублей.Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проведены обыски, назначен ряд экспертиз. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

https://ria.ru/20250116/podzhog-1993973362.html

https://ria.ru/20241216/podrostok-1989393428.html

россия

свердловская область

красноуфимск

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Задержание подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Свердловской области Несколько подростков за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на ж/д в Свердловской области, сообщили в СК. Молодые люди задержаны, заведено дело о теракте. 2025-01-22T10:10 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, горьковская железная дорога, свердловская область, красноуфимск