https://ria.ru/20250122/sk-1994929870.html
На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение
На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение - РИА Новости, 22.01.2025
На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение
Несколько подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:10:00+03:00
2025-01-22T10:10:00+03:00
2025-01-22T14:48:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
горьковская железная дорога
свердловская область
красноуфимск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994931723_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_eff0af4e398b5e8187a03edab764b8ab.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Несколько подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Свердловской области за вознаграждение, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Центральным МСУТ СК России в отношении нескольких несовершеннолетних жителей региона возбуждено уголовное дело в связи с совершением ими террористического акта на объектах железной дороги. Действия подозреваемых квалифицированы по пункту "а" части второй статьи 205 УК России ("Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору")", — рассказали в ведомстве.Следователи уточнили, что несовершеннолетние в первой половине января подожгли релейный шкаф на участке перегона Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги на юго-западе Свердловской области, повредив оборудование. Это создало опасность для безопасности движения поездов, а также причинило значительный имущественный ущерб.Сразу после совершения преступления злоумышленников задержали.Уточняется, что подростки получали инструкции через мессенджер. Им также пообещали вознаграждение в десять тысяч рублей.Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проведены обыски, назначен ряд экспертиз. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
https://ria.ru/20250116/podzhog-1993973362.html
https://ria.ru/20241216/podrostok-1989393428.html
россия
свердловская область
красноуфимск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994931723_137:0:1577:1080_1920x0_80_0_0_712deef5705a2e05fe6cb91e894860d4.jpg
Задержание подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Свердловской области
Несколько подростков за вознаграждение в 10 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на ж/д в Свердловской области, сообщили в СК. Молодые люди задержаны, заведено дело о теракте.
2025-01-22T10:10
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, горьковская железная дорога, свердловская область, красноуфимск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Горьковская железная дорога, Свердловская область, Красноуфимск
На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение
На Урале подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение в десять тыс. рублей