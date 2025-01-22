https://ria.ru/20250122/siriya-1995047845.html

Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР

Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР - РИА Новости, 22.01.2025

Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР

Израиль должен прекратить противозаконные действия на территории Сирии, для этого предпринимаются очень большие усилия, заявил министр обороны во временном... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T22:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Израиль должен прекратить противозаконные действия на территории Сирии, для этого предпринимаются очень большие усилия, заявил министр обороны во временном правительстве САР Мурхаф Абу Касра в интервью журналу Al-Majalla. "Израиль должен прекратить свои бесчинства на сирийской территории. Для их остановки предпринимаются очень большие усилия. Мы говорим, что страна устала от войны, и у нас нет готовности иметь какие-либо проблемы с кем бы то ни было", - сказал Абу Касра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024