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Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР
Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР - РИА Новости, 22.01.2025
Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР
Израиль должен прекратить противозаконные действия на территории Сирии, для этого предпринимаются очень большие усилия, заявил министр обороны во временном... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T22:21:00+03:00
2025-01-22T22:21:00+03:00
2025-01-22T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Израиль должен прекратить противозаконные действия на территории Сирии, для этого предпринимаются очень большие усилия, заявил министр обороны во временном правительстве САР Мурхаф Абу Касра в интервью журналу Al-Majalla. "Израиль должен прекратить свои бесчинства на сирийской территории. Для их остановки предпринимаются очень большие усилия. Мы говорим, что страна устала от войны, и у нас нет готовности иметь какие-либо проблемы с кем бы то ни было", - сказал Абу Касра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР
Глава Минобороны Сирии: Израиль должен прекратить противозаконные действия в САР