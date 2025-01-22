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Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР - РИА Новости, 22.01.2025
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22:21 22.01.2025 (обновлено: 22:30 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/siriya-1995047845.html
Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР
Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР - РИА Новости, 22.01.2025
Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР
Израиль должен прекратить противозаконные действия на территории Сирии, для этого предпринимаются очень большие усилия, заявил министр обороны во временном... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T22:21:00+03:00
2025-01-22T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Израиль должен прекратить противозаконные действия на территории Сирии, для этого предпринимаются очень большие усилия, заявил министр обороны во временном правительстве САР Мурхаф Абу Касра в интервью журналу Al-Majalla. "Израиль должен прекратить свои бесчинства на сирийской территории. Для их остановки предпринимаются очень большие усилия. Мы говорим, что страна устала от войны, и у нас нет готовности иметь какие-либо проблемы с кем бы то ни было", - сказал Абу Касра.
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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава Минобороны Сирии призвал Израиль прекратить бесчинства в САР

Глава Минобороны Сирии: Израиль должен прекратить противозаконные действия в САР

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Израиль должен прекратить противозаконные действия на территории Сирии, для этого предпринимаются очень большие усилия, заявил министр обороны во временном правительстве САР Мурхаф Абу Касра в интервью журналу Al-Majalla.
«
"Израиль должен прекратить свои бесчинства на сирийской территории. Для их остановки предпринимаются очень большие усилия. Мы говорим, что страна устала от войны, и у нас нет готовности иметь какие-либо проблемы с кем бы то ни было", - сказал Абу Касра.
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В миреИзраильСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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