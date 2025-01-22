Акунину* грозит штраф за публикации без маркировки
В Таганский суд Москвы поступил новый протокол на писателя Бориса Акунина
Борис Акунин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступил новый протокол в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) за публикации в сети без соответствующей маркировки, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал протокол в отношении Чхартишвили, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
Суд оштрафовал актера Трескунова* за нарушение закона об иноагентах
9 октября 2024, 18:05
Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов или их распространение в сети иностранным агентом без указания маркировки).
Ранее суд уже штрафовал Акунина* на 30 и 45 тысяч рублей за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете.
В отношении Акунина* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя, он был объявлен в международный розыск.
Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.
Кроме того, Росфинмониторинг внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Суд отменил приговор объявленному в розыск режиссеру Вырыпаеву
24 июля 2024, 02:19