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Акунину* грозит штраф за публикации без маркировки - РИА Новости, 22.01.2025
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05:30 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/shtraf-1994909138.html
Акунину* грозит штраф за публикации без маркировки
Акунину* грозит штраф за публикации без маркировки - РИА Новости, 22.01.2025
Акунину* грозит штраф за публикации без маркировки
В Таганский суд Москвы поступил новый протокол в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) за публикации в сети без... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:30:00+03:00
2025-01-22T05:30:00+03:00
россия
москва
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступил новый протокол в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) за публикации в сети без соответствующей маркировки, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Чхартишвили, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов или их распространение в сети иностранным агентом без указания маркировки). Ранее суд уже штрафовал Акунина* на 30 и 45 тысяч рублей за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете. В отношении Акунина* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя, он был объявлен в международный розыск. Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Кроме того, Росфинмониторинг внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
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россия, москва, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Акунину* грозит штраф за публикации без маркировки

В Таганский суд Москвы поступил новый протокол на писателя Бориса Акунина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБорис Акунин*
Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Борис Акунин*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступил новый протокол в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) за публикации в сети без соответствующей маркировки, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал протокол в отношении Чхартишвили, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
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Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов или их распространение в сети иностранным агентом без указания маркировки).
Ранее суд уже штрафовал Акунина* на 30 и 45 тысяч рублей за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете.
В отношении Акунина* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя, он был объявлен в международный розыск.
Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.
Кроме того, Росфинмониторинг внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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