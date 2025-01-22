https://ria.ru/20250122/shot-1994932577.html
В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад
В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад - РИА Новости, 22.01.2025
В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад
У берегов Японии в Охотском море обнаружили останки моряка из России, пропавшего более семи лет назад в Китае, передает Shot. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:28:00+03:00
2025-01-22T10:28:00+03:00
2025-01-22T10:57:00+03:00
япония
охотское море
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953697825_0:265:2544:1696_1920x0_80_0_0_2a0840378dd3cb842116930d61e0b80c.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У берегов Японии в Охотском море обнаружили останки моряка из России, пропавшего более семи лет назад в Китае, передает Shot."Экспертам удалось установить его личность. Им оказался 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов", — говорится в материале.Отмечается, что последний раз его видели в ноябре 2017 года, когда он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне. Пункта назначения он не достиг и все это время считался без вести пропавшим.Инцидентом займутся правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html
япония
охотское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953697825_0:0:2262:1696_1920x0_80_0_0_2e464bfd1e47b99f08bee053229a25cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, охотское море, россия, происшествия
Япония, Охотское море, Россия, Происшествия
В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад
Shot: в Японии нашли останки пропавшего семь лет назад российского моряка