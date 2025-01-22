https://ria.ru/20250122/shot-1994932577.html

В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад

В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад - РИА Новости, 22.01.2025

В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад

У берегов Японии в Охотском море обнаружили останки моряка из России, пропавшего более семи лет назад в Китае, передает Shot. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:28:00+03:00

2025-01-22T10:28:00+03:00

2025-01-22T10:57:00+03:00

япония

охотское море

россия

происшествия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У берегов Японии в Охотском море обнаружили останки моряка из России, пропавшего более семи лет назад в Китае, передает Shot."Экспертам удалось установить его личность. Им оказался 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов", — говорится в материале.Отмечается, что последний раз его видели в ноябре 2017 года, когда он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне. Пункта назначения он не достиг и все это время считался без вести пропавшим.Инцидентом займутся правоохранительные органы.

https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html

япония

охотское море

россия

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2025

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япония, охотское море, россия, происшествия