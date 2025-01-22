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В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад - РИА Новости, 22.01.2025
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10:28 22.01.2025 (обновлено: 10:57 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/shot-1994932577.html
В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад
В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад - РИА Новости, 22.01.2025
В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад
У берегов Японии в Охотском море обнаружили останки моряка из России, пропавшего более семи лет назад в Китае, передает Shot. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:28:00+03:00
2025-01-22T10:57:00+03:00
япония
охотское море
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У берегов Японии в Охотском море обнаружили останки моряка из России, пропавшего более семи лет назад в Китае, передает Shot."Экспертам удалось установить его личность. Им оказался 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов", — говорится в материале.Отмечается, что последний раз его видели в ноябре 2017 года, когда он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне. Пункта назначения он не достиг и все это время считался без вести пропавшим.Инцидентом займутся правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html
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япония, охотское море, россия, происшествия
Япония, Охотское море, Россия, Происшествия
В Японии нашли останки россиянина, пропавшего семь лет назад

Shot: в Японии нашли останки пропавшего семь лет назад российского моряка

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкОхотское море
Охотское море - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Охотское море. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У берегов Японии в Охотском море обнаружили останки моряка из России, пропавшего более семи лет назад в Китае, передает Shot.
"Экспертам удалось установить его личность. Им оказался 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов", — говорится в материале.
Отмечается, что последний раз его видели в ноябре 2017 года, когда он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне. Пункта назначения он не достиг и все это время считался без вести пропавшим.
Инцидентом займутся правоохранительные органы.
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ЯпонияОхотское мореРоссияПроисшествия
 
 
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