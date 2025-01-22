https://ria.ru/20250122/sholts-1995005572.html

Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

Шольц назвал Трампа вызовом для Европы - РИА Новости, 22.01.2025

Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нового президента США Дональда Трампа "вызовом" для Европы. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:53:00+03:00

2025-01-22T16:53:00+03:00

2025-01-22T16:53:00+03:00

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олаф шольц

дональд трамп

эммануэль макрон

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нового президента США Дональда Трампа "вызовом" для Европы. В среду Шольц прибыл в Париж по случаю 62-й годовщины подписания Елисейского договора между ФРГ и Францией. "С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом", - сказал Шольц, сделав паузу перед словом "вызов". Трансляцию его пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном вел государственный YouTube-канал Phoenix. По его словам, у Европы и США длинная история дружбы и партнерства, и Европа исходит из наличия этого фундамента. При этом Шольц подчеркнул, что в Европе будут внимательно изучать принимаемые Трампом решения. Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник.

https://ria.ru/20241106/makron-1982245989.html

сша

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, европа, германия, олаф шольц, дональд трамп, эммануэль макрон