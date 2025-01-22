Рейтинг@Mail.ru
Шольц назвал Трампа вызовом для Европы - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/sholts-1995005572.html
Шольц назвал Трампа вызовом для Европы
Шольц назвал Трампа вызовом для Европы - РИА Новости, 22.01.2025
Шольц назвал Трампа вызовом для Европы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нового президента США Дональда Трампа "вызовом" для Европы. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:53:00+03:00
2025-01-22T16:53:00+03:00
в мире
сша
европа
германия
олаф шольц
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:169:3058:1889_1920x0_80_0_0_cd772b4ca8f2e22cceb7af41c0bae663.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нового президента США Дональда Трампа "вызовом" для Европы. В среду Шольц прибыл в Париж по случаю 62-й годовщины подписания Елисейского договора между ФРГ и Францией. "С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом", - сказал Шольц, сделав паузу перед словом "вызов". Трансляцию его пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном вел государственный YouTube-канал Phoenix. По его словам, у Европы и США длинная история дружбы и партнерства, и Европа исходит из наличия этого фундамента. При этом Шольц подчеркнул, что в Европе будут внимательно изучать принимаемые Трампом решения. Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник.
https://ria.ru/20241106/makron-1982245989.html
сша
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa16b2dde80b41719a062d7197e2b11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, германия, олаф шольц, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, США, Европа, Германия, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

Канцлер Германии Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нового президента США Дональда Трампа "вызовом" для Европы.
В среду Шольц прибыл в Париж по случаю 62-й годовщины подписания Елисейского договора между ФРГ и Францией.
«
"С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом", - сказал Шольц, сделав паузу перед словом "вызов". Трансляцию его пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном вел государственный YouTube-канал Phoenix.
По его словам, у Европы и США длинная история дружбы и партнерства, и Европа исходит из наличия этого фундамента. При этом Шольц подчеркнул, что в Европе будут внимательно изучать принимаемые Трампом решения.
Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу
6 ноября 2024, 16:40
 
В миреСШАЕвропаГерманияОлаф ШольцДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала