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Шольц назвал Трампа вызовом для Европы
Шольц назвал Трампа вызовом для Европы - РИА Новости, 22.01.2025
Шольц назвал Трампа вызовом для Европы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нового президента США Дональда Трампа "вызовом" для Европы. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:53:00+03:00
2025-01-22T16:53:00+03:00
2025-01-22T16:53:00+03:00
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нового президента США Дональда Трампа "вызовом" для Европы. В среду Шольц прибыл в Париж по случаю 62-й годовщины подписания Елисейского договора между ФРГ и Францией. "С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом", - сказал Шольц, сделав паузу перед словом "вызов". Трансляцию его пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном вел государственный YouTube-канал Phoenix. По его словам, у Европы и США длинная история дружбы и партнерства, и Европа исходит из наличия этого фундамента. При этом Шольц подчеркнул, что в Европе будут внимательно изучать принимаемые Трампом решения. Трамп официально вступил в должность президента США в понедельник.
https://ria.ru/20241106/makron-1982245989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, германия, олаф шольц, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, США, Европа, Германия, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Шольц назвал Трампа вызовом для Европы
Канцлер Германии Шольц назвал Трампа вызовом для Европы