https://ria.ru/20250122/sholts-1994995698.html

Шольц призвал продолжать оказывать военную помощь Украине

Шольц призвал продолжать оказывать военную помощь Украине - РИА Новости, 22.01.2025

Шольц призвал продолжать оказывать военную помощь Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил медиагруппе Funke, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине и после возможного прекращения... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:07:00+03:00

2025-01-22T16:07:00+03:00

2025-01-22T16:07:00+03:00

в мире

украина

россия

германия

олаф шольц

сергей лавров

борис писториус

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d69f247850e8748487b763ef710766.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил медиагруппе Funke, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине и после возможного прекращения огня. "Прежде всего, если бы война на Украине завершилась, то это стало бы хорошей новостью. Однако и тогда от нас будет требоваться сделать возможным безопасное будущее для Украины", - сказал канцлер. "Тогда пойдет речь о гарантиях безопасности и о том, как Украина сможет поддерживать сильную армию, которую мы вместе вооружаем", - продолжил Шольц. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время. При этом он исключил спекуляции по этой теме, повторив, что не может быть никаких решений без согласия Украины. На прошлой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня, чтобы Россия не смогла их учесть в возможных переговорах. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20250121/mask-1994871433.html

https://ria.ru/20250119/skandal-1994502869.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, борис писториус, нато