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Шольц призвал продолжать оказывать военную помощь Украине - РИА Новости, 22.01.2025
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16:07 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/sholts-1994995698.html
Шольц призвал продолжать оказывать военную помощь Украине
Шольц призвал продолжать оказывать военную помощь Украине - РИА Новости, 22.01.2025
Шольц призвал продолжать оказывать военную помощь Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил медиагруппе Funke, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине и после возможного прекращения... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:07:00+03:00
2025-01-22T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил медиагруппе Funke, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине и после возможного прекращения огня. "Прежде всего, если бы война на Украине завершилась, то это стало бы хорошей новостью. Однако и тогда от нас будет требоваться сделать возможным безопасное будущее для Украины", - сказал канцлер. "Тогда пойдет речь о гарантиях безопасности и о том, как Украина сможет поддерживать сильную армию, которую мы вместе вооружаем", - продолжил Шольц. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время. При этом он исключил спекуляции по этой теме, повторив, что не может быть никаких решений без согласия Украины. На прошлой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня, чтобы Россия не смогла их учесть в возможных переговорах. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20250121/mask-1994871433.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, борис писториус, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО
Шольц призвал продолжать оказывать военную помощь Украине

Канцлер ФРГ Шольц: оказывать военную помощь Киеву необходимо и после конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил медиагруппе Funke, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине и после возможного прекращения огня.
«
"Прежде всего, если бы война на Украине завершилась, то это стало бы хорошей новостью. Однако и тогда от нас будет требоваться сделать возможным безопасное будущее для Украины", - сказал канцлер.
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«
"Тогда пойдет речь о гарантиях безопасности и о том, как Украина сможет поддерживать сильную армию, которую мы вместе вооружаем", - продолжил Шольц. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.
При этом он исключил спекуляции по этой теме, повторив, что не может быть никаких решений без согласия Украины.
На прошлой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Западу не стоит раскрывать часть гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после возможного прекращения огня, чтобы Россия не смогла их учесть в возможных переговорах.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцСергей ЛавровБорис ПисториусНАТО
 
 
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