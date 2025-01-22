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"Пытается удержаться". СМИ раскрыли дерзкий план Зеленского против России
"Пытается удержаться". СМИ раскрыли дерзкий план Зеленского против России - РИА Новости, 22.01.2025
"Пытается удержаться". СМИ раскрыли дерзкий план Зеленского против России
Владимир Зеленский пытается провоцировать президента России Владимира Путина, чтобы сорвать возможные переговоры и продолжить боевой конфликт, пишет Shūkan... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:38:00+03:00
2025-01-22T09:38:00+03:00
2025-01-22T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается провоцировать президента России Владимира Путина, чтобы сорвать возможные переговоры и продолжить боевой конфликт, пишет Shūkan Gendai."Украинский политик стремится к продолжению военных действий при попустительстве Запада, создавая видимость, что это Путин не желает идти на мирные переговоры. Таким образом он пытается удержать власть, сомнительную с юридической точки зрения — его президентские полномочия истекли в мае прошлого года", — говорится в материале.Обозреватель подчеркнул, что Зеленский любыми способами пытается удержаться за свою власть, даже если это будет подразумевать продолжение боевых действий."Дальнейшее продолжение военных действий принесет еще большие человеческие жертвы. Именно поэтому безжалостная и бесчеловечная политика украинских властей должна подвергаться осуждению. Настаивая на продолжении конфликта, Зеленский обрекает на смерть все больше украинцев", — резюмировал автор.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994925117.html
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"Пытается удержаться". СМИ раскрыли дерзкий план Зеленского против России
SG: Зеленский пытается провоцировать Путина, чтобы сорвать возможные переговоры