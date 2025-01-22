https://ria.ru/20250122/samsung-1995046576.html

"М.Видео-Эльдорадо" открыла предзаказ новой линейки Samsung Galaxy S25

"М.Видео-Эльдорадо" открыла предзаказ новой линейки Samsung Galaxy S25 - РИА Новости, 22.01.2025

"М.Видео-Эльдорадо" открыла предзаказ новой линейки Samsung Galaxy S25

Группа М.Видео-Эльдорадо открыла предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy S25 ("Самсунг Гэлэкси C25"), Samsung Galaxy S25+ ("C25+") и Samsung Galaxy S25 Ultra... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T22:07:00+03:00

2025-01-22T22:07:00+03:00

2025-01-22T22:16:00+03:00

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Группа М.Видео-Эльдорадо открыла предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy S25 ("Самсунг Гэлэкси C25"), Samsung Galaxy S25+ ("C25+") и Samsung Galaxy S25 Ultra ("C25 Ультра").Стоимость смартфонов начинается от 99 999 рублей. Предзаказ в "М.Видео-Эльдорадо" продлится до 3 февраля, все оформившие его получат наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro ("Самсунг Гэлэкси Бадс 3 Про") в подарок.Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S25 выводит использование мобильного искусственного интеллекта на новый уровень. Теперь, благодаря Galaxy AI ("Гэлэкси ИИ"), смартфон способен подстроиться под образ жизни пользователей, упростить выполнение рутинных задач и открыть новые горизонты для реализации идей и планов своего владельца.Смартфон оснащен 6,2-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем 2X с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим плавность изображения и насыщенные цвета. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Элит), гарантирует высокую производительность и энергоэффективность.Основная камера на 50 МП с функцией оптической стабилизации изображения обеспечивает четкие и детализированные снимки, а дополнительные модули – ультраширокоугольная камера (12 МП) и телефото объектив (10 МП) – открывают еще больше возможностей для творчества. Устройство поддерживает быструю зарядку, а аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечит долгую работу.Galaxy S25 доступен в трех конфигурациях: 12 ГБ + 128 ГБ за 99 999 рублей, 12 ГБ + 256 ГБ за 109 999 рублей, и 12 ГБ + 512 ГБ за 119 999 рублей. Цветовая палитра – серый, голубой, мятный и синий.Смартфон Samsung Galaxy S25 сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества.Функции искусственного интеллекта Galaxy AI:Galaxy S25+ создан для тех, кто ценит расширенные функции. Он оснащен 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем 2X с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим великолепное изображение. Как и младшая модель, S25+ работает на процессоре Snapdragon 8 Elite.Смартфон получил улучшенную тройную камеру с основной матрицей на 50 МП, что позволяет делать четкие и яркие снимки. Увеличенная емкость аккумулятора – 4900 мАч – гарантирует длительное время работы.Пользователи Galaxy S25+ могут выбрать из двух конфигураций – 12 ГБ + 256 ГБ за 129 999 рублей и 12 ГБ + 512 ГБ за 139 999 рублей. Цветовые варианты включают серый, голубой, мятный и синий.Galaxy S25 Ultra – это устройство, в котором собрано все лучшее, что может предложить Samsung. Смартфон оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением QHD+ ("Кью-Эйч-Ди+", 1440 x 3088 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает молниеносную скорость работы и отличную производительность в любых задачах.Камера Galaxy S25 Ultra – это настоящее произведение искусства. Основной сенсор на 200 МП позволяет делать невероятно детализированные снимки, а дополнительные камеры включают ультраширокоугольный модуль на 12 МП и два телеобъектива с 5-кратным оптическим и 10-кратным цифровым зумом. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч. Поддержка стилуса S Pen ("С-Пен") открывает новые возможности для творчества и продуктивности.Функции искусственного интеллекта Galaxy AI:S Pen – это электронное перо от Samsung, предназначенное для работы с устройствами Galaxy, такими как Galaxy S Ultra, Note ("Ноут") и Tab ("Тэб"). Оно обеспечивает высокую точность ввода, поддерживает рисование, рукописный текст и жесты, а также функции удаленного управления благодаря блютус. S Pen идеально подходит для творчества, создания заметок и профессиональных задач, предлагая чувствительность к давлению, эргономичный дизайн и удобное хранение внутри устройства.Galaxy S25 Ultra доступен в конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ за 159 999 рублей, 12 ГБ + 512 ГБ за 179 999 рублей, и 12 ГБ + 1 ТБ за 209 999 рублей. Устройство получило черный, серебристый, серый, синий цвета. Информация о продавце:ООО "МВМ" 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740, erid: F7NfYUJCUneP5zRQYhmN

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, samsung, м.видео, эльдорадо, samsung galaxy