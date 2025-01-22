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СМИ рассказали, что произошло с салонами китайских автомобилей в России - РИА Новости, 22.01.2025
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10:57 22.01.2025 (обновлено: 13:42 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/salony-1994936872.html
СМИ рассказали, что произошло с салонами китайских автомобилей в России
СМИ рассказали, что произошло с салонами китайских автомобилей в России - РИА Новости, 22.01.2025
СМИ рассказали, что произошло с салонами китайских автомобилей в России
В России салоны с китайскими автомобилями стали закрываться в 2,4 раза чаще, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:57:00+03:00
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экономика
россия
газпромбанк автолизинг
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В России салоны с китайскими автомобилями стали закрываться в 2,4 раза чаще, пишет "Коммерсантъ".&quot;Количество закрытий шоурумов китайских автобрендов в 2024 году выросло в 2,4 раза, до 449 точек, подсчитали &quot;Газпромбанк Автолизинг&quot; и &quot;Автобизнесревю&quot;, — говорится в материале.Как указали в статье, салоны закрывались чаще всего из-за разрыва контрактов на фоне отсутствия прибыли.Кроме того, в России снизилось число открытий автосалонов с китайскими марками: за год этот показатель снизился почти в 1,5 раза, до 964 точек, подчеркнули в публикации.
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экономика, россия, газпромбанк автолизинг
Экономика, Россия, Газпромбанк Автолизинг
СМИ рассказали, что произошло с салонами китайских автомобилей в России

"Ъ": в России салоны с китайскими автомобилями стали закрываться в 2,4 раза чаще

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве
Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В России салоны с китайскими автомобилями стали закрываться в 2,4 раза чаще, пишет "Коммерсантъ".
«

"Количество закрытий шоурумов китайских автобрендов в 2024 году выросло в 2,4 раза, до 449 точек, подсчитали "Газпромбанк Автолизинг" и "Автобизнесревю", — говорится в материале.

Как указали в статье, салоны закрывались чаще всего из-за разрыва контрактов на фоне отсутствия прибыли.
Кроме того, в России снизилось число открытий автосалонов с китайскими марками: за год этот показатель снизился почти в 1,5 раза, до 964 точек, подчеркнули в публикации.
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ЭкономикаРоссияГазпромбанк Автолизинг
 
 
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