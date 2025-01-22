https://ria.ru/20250122/salony-1994936872.html

СМИ рассказали, что произошло с салонами китайских автомобилей в России

СМИ рассказали, что произошло с салонами китайских автомобилей в России - РИА Новости, 22.01.2025

СМИ рассказали, что произошло с салонами китайских автомобилей в России

В России салоны с китайскими автомобилями стали закрываться в 2,4 раза чаще, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:57:00+03:00

2025-01-22T10:57:00+03:00

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экономика

россия

газпромбанк автолизинг

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В России салоны с китайскими автомобилями стали закрываться в 2,4 раза чаще, пишет "Коммерсантъ"."Количество закрытий шоурумов китайских автобрендов в 2024 году выросло в 2,4 раза, до 449 точек, подсчитали "Газпромбанк Автолизинг" и "Автобизнесревю", — говорится в материале.Как указали в статье, салоны закрывались чаще всего из-за разрыва контрактов на фоне отсутствия прибыли.Кроме того, в России снизилось число открытий автосалонов с китайскими марками: за год этот показатель снизился почти в 1,5 раза, до 964 точек, подчеркнули в публикации.

https://ria.ru/20250111/skidki-1993211188.html

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экономика, россия, газпромбанк автолизинг