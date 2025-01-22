https://ria.ru/20250122/rumyniya-1994959282.html

Опрос показал отношение к кандидату в президенты Джеорджеску в Румынии

Опрос показал отношение к кандидату в президенты Джеорджеску в Румынии - РИА Новости, 22.01.2025

Опрос показал отношение к кандидату в президенты Джеорджеску в Румынии

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску, победивший в первом туре аннулированных выборов, возглавил опросы общественного мнения, пишут... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:57:00+03:00

2025-01-22T12:57:00+03:00

2025-01-22T15:04:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску, победивший в первом туре аннулированных выборов, возглавил опросы общественного мнения, пишут румынские СМИ, ссылаясь на итоги соцопроса. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. "Согласно данным исследования, проведенного компанией Avangarde, если бы президентские выборы в Румынии прошли в ближайшие выходные, Джеорджеску одержал бы победу с 38% голосов. Кандидат Крин Антонеску, представитель правящей коалиции, занял бы второе место с 25%. Во втором туре Джеорджеску также победил бы, получив 51% голосов", - пишет издание Gmedia.ro Что касается предпочтений политических партий, то в случае выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, наибольшее количество голосов получила бы Альянс за объединение румын (AUR) — 29%, затем идет Социал-демократическая (PSD) с 22%, а Союз спасения Румынии (USR), возглавляемая кандидатом в президенты Ласкони, и Национальная либеральная партия (PNL) получили бы по 13%. Опрос проводился с 10 по 16 января, маржа погрешности составляет 2,6%. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Правящая коалиция приняла решение, что выборы президента должны пройти 4 мая, если понадобится второй тур, то он будет назначен на 18 мая.

https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html

https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html

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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато, президентские выборы в румынии — 2024