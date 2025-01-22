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"Произойдет взрыв": Трамп получил тревожное предупреждение о России - РИА Новости, 22.01.2025
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03:46 22.01.2025 (обновлено: 14:18 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/rossiya-1994905614.html
"Произойдет взрыв": Трамп получил тревожное предупреждение о России
"Произойдет взрыв": Трамп получил тревожное предупреждение о России - РИА Новости, 22.01.2025
"Произойдет взрыв": Трамп получил тревожное предупреждение о России
Президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть идеи об исключительности своей страны из-за губительности соперничества с Россией, заявил бывший помощник... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:46:00+03:00
2025-01-22T14:18:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
пол крейг робертс
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть идеи об исключительности своей страны из-за губительности соперничества с Россией, заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вам не нужны бесконечные трения между США и Россией, потому что стратегические возможности России не имеют равных. &lt;...&gt; И если у вас снова пойдет ядерная гонка (с Россией. — Прим. ред.), то рано или поздно произойдет взрыв. &lt;...&gt; Будем надеяться, что Трамп осознает противоречивость представлений об американской исключительности", — отметил бывший чиновник.Эксперт также предупредил нового президента, что США попросту не имеют стратегических систем, сравнимых с российскими, а попытки их разработать непременно обернутся нехваткой денег для других проектов новой администрации.Ранее кандидат в главы Пентагона в администрации Трампа Пит Хегсет назвал рост российского ядерного арсенала угрозой для США и выступил за модернизацию американской ядерной триады.Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Москва твердо придерживается принципа невозможности победить в ядерной войне и никогда не начинала дискуссий об использовании оружия массового поражения.
https://ria.ru/20250119/oreshnik-1994430286.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, пол крейг робертс
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Пол Крейг Робертс
"Произойдет взрыв": Трамп получил тревожное предупреждение о России

Экс-чиновник Робертс предложил Трампу отказаться от соперничества с Россией

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть идеи об исключительности своей страны из-за губительности соперничества с Россией, заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Вам не нужны бесконечные трения между США и Россией, потому что стратегические возможности России не имеют равных. <...> И если у вас снова пойдет ядерная гонка (с Россией. — Прим. ред.), то рано или поздно произойдет взрыв. <...> Будем надеяться, что Трамп осознает противоречивость представлений об американской исключительности", — отметил бывший чиновник.
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Эксперт также предупредил нового президента, что США попросту не имеют стратегических систем, сравнимых с российскими, а попытки их разработать непременно обернутся нехваткой денег для других проектов новой администрации.
Ранее кандидат в главы Пентагона в администрации Трампа Пит Хегсет назвал рост российского ядерного арсенала угрозой для США и выступил за модернизацию американской ядерной триады.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Москва твердо придерживается принципа невозможности победить в ядерной войне и никогда не начинала дискуссий об использовании оружия массового поражения.
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