https://ria.ru/20250122/rossiya-1994905614.html

"Произойдет взрыв": Трамп получил тревожное предупреждение о России

"Произойдет взрыв": Трамп получил тревожное предупреждение о России - РИА Новости, 22.01.2025

"Произойдет взрыв": Трамп получил тревожное предупреждение о России

Президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть идеи об исключительности своей страны из-за губительности соперничества с Россией, заявил бывший помощник... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T03:46:00+03:00

2025-01-22T03:46:00+03:00

2025-01-22T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть идеи об исключительности своей страны из-за губительности соперничества с Россией, заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вам не нужны бесконечные трения между США и Россией, потому что стратегические возможности России не имеют равных. <...> И если у вас снова пойдет ядерная гонка (с Россией. — Прим. ред.), то рано или поздно произойдет взрыв. <...> Будем надеяться, что Трамп осознает противоречивость представлений об американской исключительности", — отметил бывший чиновник.Эксперт также предупредил нового президента, что США попросту не имеют стратегических систем, сравнимых с российскими, а попытки их разработать непременно обернутся нехваткой денег для других проектов новой администрации.Ранее кандидат в главы Пентагона в администрации Трампа Пит Хегсет назвал рост российского ядерного арсенала угрозой для США и выступил за модернизацию американской ядерной триады.Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Москва твердо придерживается принципа невозможности победить в ядерной войне и никогда не начинала дискуссий об использовании оружия массового поражения.

https://ria.ru/20250119/oreshnik-1994430286.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994902392.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, пол крейг робертс