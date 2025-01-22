В России начали принимать предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S25
Стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S25 с ИИ начинаются от 100 тыс рублей
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские ритейлеры в день официальной презентации новых смартфонов Galaxy S25 с искусственным интеллектом Galaxy AI от Samsung начали принимать предзаказы на них, цена начинается от 100 тысяч рублей, рассказали в компаниях.
Южнокорейская компания вечером в среду презентовала новые смартфоны Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Модели Samsung Galaxy S25 и S25+ представлены в сером, голубом, мятном и синем цветах. Модель Samsung Galaxy S25 Ultra выполнена из титана: в черном, сером, серебряном и синем цветах.
Так, в МТС сообщили, что минимальная цена на смартфон составляет 99,99 тысячи рублей (S25 12+128 гигабайт), а максимальная - 209,99 тысячи рублей (S25 Ultra 12+1 терабайт). "Оформить предварительный заказ на смартфоны можно на выбор с помощью частичной или полной предоплаты. Сумма частичной предоплаты составляет от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от модели", - сообщили в компании.
В группе "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что предзаказ продлится до 3 февраля. Покупателям также доступна рассрочка на год без первоначального взноса.
В свою очередь в "Яндекс Маркете" предзаказ доступен с 22 января до 2 февраля. "Чтобы узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе первым, нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте и оставить заявку - вносить оплату заранее не потребуется", - добавили там. В ассортименте также будут представлены наборы с наушниками Galaxy Buds3 Pro. Покупатели смогут также приобрести смартфон, оплатив его частями.
Названы самые продаваемые в России бренды смартфонов
31 декабря 2024, 07:02