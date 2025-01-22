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Россельхознадзор допустил смягчение ввоза продукции животноводства из ЕС - РИА Новости, 22.01.2025
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16:29 22.01.2025 (обновлено: 16:47 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/rossija-1994999896.html
Россельхознадзор допустил смягчение ввоза продукции животноводства из ЕС
Россельхознадзор допустил смягчение ввоза продукции животноводства из ЕС - РИА Новости, 22.01.2025
Россельхознадзор допустил смягчение ввоза продукции животноводства из ЕС
Россельхознадзор допустил смягчение ввода продукции животноводства из ЕС
2025-01-22T16:29:00+03:00
2025-01-22T16:47:00+03:00
экономика
здоровье - общество
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евросоюз
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Поставки в Россию животноводческой продукции из Евросоюза закрыты на месяц из-за ящура, после возможны смягчения, но только в случае отсутствия распространения вируса, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура. "Сейчас все то, что может переносить ящур, пока приостановлено. Это будет жестко в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (вируса - ред.) или не будет. Дальше могут быть смягчения, а может и не будет", - сообщил Данкверт. Он добавил, что смягчения могут быть только для тех предприятий, которые пройдут российскую инспекцию. "Смягчения будут только в одном: все предприятия, на которые сейчас нами введены ограничения, они дальше будут допущены только через инспекцию России", - сказал глава Россельхознадзора.При этом он подчеркнул, что речь идет о продукции, не подпадающей под российское продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году. "А за рамками продэмбарго много, включая те же технические вещи, технические жиры, то есть все то, что с ветеринарным сертификатом... там те же корма для домашних животных", - разъяснил Данкверт.
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экономика, здоровье - общество, россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евросоюз
Россельхознадзор допустил смягчение ввоза продукции животноводства из ЕС

Данкверт: смягчение ввоза продукции животноводства из ЕС возможно через месяц

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОвцы на территории хозяйтсва
Овцы на территории хозяйтсва - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Овцы на территории хозяйтсва. Архивное фото
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Россельхознадзор допустил смягчение ввода продукции животноводства из ЕС
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Поставки в Россию животноводческой продукции из Евросоюза закрыты на месяц из-за ящура, после возможны смягчения, но только в случае отсутствия распространения вируса, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура.
«
"Сейчас все то, что может переносить ящур, пока приостановлено. Это будет жестко в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (вируса - ред.) или не будет. Дальше могут быть смягчения, а может и не будет", - сообщил Данкверт.
Он добавил, что смягчения могут быть только для тех предприятий, которые пройдут российскую инспекцию. "Смягчения будут только в одном: все предприятия, на которые сейчас нами введены ограничения, они дальше будут допущены только через инспекцию России", - сказал глава Россельхознадзора.
При этом он подчеркнул, что речь идет о продукции, не подпадающей под российское продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году. "А за рамками продэмбарго много, включая те же технические вещи, технические жиры, то есть все то, что с ветеринарным сертификатом... там те же корма для домашних животных", - разъяснил Данкверт.
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Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС
17 января, 14:06
 
ЭкономикаЗдоровье - ОбществоРоссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евросоюз
 
 
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