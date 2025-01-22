Россельхознадзор допустил смягчение ввоза продукции животноводства из ЕС
Данкверт: смягчение ввоза продукции животноводства из ЕС возможно через месяц
Овцы на территории хозяйтсва. Архивное фото
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Россельхознадзор допустил смягчение ввода продукции животноводства из ЕС
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Поставки в Россию животноводческой продукции из Евросоюза закрыты на месяц из-за ящура, после возможны смягчения, но только в случае отсутствия распространения вируса, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура.
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"Сейчас все то, что может переносить ящур, пока приостановлено. Это будет жестко в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (вируса - ред.) или не будет. Дальше могут быть смягчения, а может и не будет", - сообщил Данкверт.
Он добавил, что смягчения могут быть только для тех предприятий, которые пройдут российскую инспекцию. "Смягчения будут только в одном: все предприятия, на которые сейчас нами введены ограничения, они дальше будут допущены только через инспекцию России", - сказал глава Россельхознадзора.
При этом он подчеркнул, что речь идет о продукции, не подпадающей под российское продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году. "А за рамками продэмбарго много, включая те же технические вещи, технические жиры, то есть все то, что с ветеринарным сертификатом... там те же корма для домашних животных", - разъяснил Данкверт.
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