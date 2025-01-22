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Росрыболовство рассказало о ситуации с черноморской рыбой - РИА Новости, 22.01.2025
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13:35 22.01.2025 (обновлено: 14:50 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/rosrybolovstvo-1994968189.html
Росрыболовство рассказало о ситуации с черноморской рыбой
Росрыболовство рассказало о ситуации с черноморской рыбой - РИА Новости, 22.01.2025
Росрыболовство рассказало о ситуации с черноморской рыбой
Черноморская рыба не подверглась загрязнению после ЧП с танкерами в Черном море и не представляет опасности для здоровья человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:35:00+03:00
2025-01-22T14:50:00+03:00
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
черное море
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Черноморская рыба не подверглась загрязнению после ЧП с танкерами в Черном море и не представляет опасности для здоровья человека, сообщила пресс-служба Росрыболовства.Там уточнили, что подведомственный Росрыболовству ГНЦ РФ "ВНИРО" завершил первый этап исследований водных биоресурсов в Керченском проливе и прибрежной акватории Черного моря после разлива мазута."Ученые провели тщательные обследования уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов с использованием люминесцентного аналитического метода. Они показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения. Научные данные свидетельствуют о том, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека", - сообщили в Росрыболовстве.Отмечается, что результаты проведенных исследований Росрыболовство предоставит членам правительственной комиссии, созданной для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе."Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО продолжают мониторинг вновь образующихся участков загрязнения, промысловых уловов и продукции аквакультуры. Экспедиционные работы будут выполняться в течение всего 2025 года", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Ранее, во вторник, в МЧС РФ сообщили, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта с береговой линии.
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черное море
россия
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), черное море, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, общество
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Черное море, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Общество
Росрыболовство рассказало о ситуации с черноморской рыбой

Росрыболовство: черноморская рыба не загрязнена и безопасна для человека

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Черноморская рыба не подверглась загрязнению после ЧП с танкерами в Черном море и не представляет опасности для здоровья человека, сообщила пресс-служба Росрыболовства.
Там уточнили, что подведомственный Росрыболовству ГНЦ РФ "ВНИРО" завершил первый этап исследований водных биоресурсов в Керченском проливе и прибрежной акватории Черного моря после разлива мазута.
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"Ученые провели тщательные обследования уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов с использованием люминесцентного аналитического метода. Они показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения. Научные данные свидетельствуют о том, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека", - сообщили в Росрыболовстве.
Отмечается, что результаты проведенных исследований Росрыболовство предоставит членам правительственной комиссии, созданной для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
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"Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО продолжают мониторинг вновь образующихся участков загрязнения, промысловых уловов и продукции аквакультуры. Экспедиционные работы будут выполняться в течение всего 2025 года", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Ранее, во вторник, в МЧС РФ сообщили, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта с береговой линии.
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Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Черное мореРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливОбщество
 
 
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