https://ria.ru/20250122/reys-1994912121.html
Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки
Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки - РИА Новости, 22.01.2025
Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки
Рейс авиакомпании "России" Гавана - Москва вылетел в 00.24 мск 22 января после многочасовой задержки, сообщила РИА Новости авиакомпания. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T06:38:00+03:00
2025-01-22T06:38:00+03:00
2025-01-22T06:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании "России" Гавана - Москва вылетел в 00.24 мск 22 января после многочасовой задержки, сообщила РИА Новости авиакомпания.Изначально задержка произошла по техническим причинам, после их устранения рабочее время экипажа закончилось. Также в самолете закончилась еда, погрузку которой аэропорт не смог предоставить из-за ночного времени суток.Там также заявили, что для всех пассажиров задержанного рейса было предоставлено проживание в отеле, питание и напитки на время ожидания вылета.
https://ria.ru/20250110/samolet-1993168583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гавана, москва, общество
Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки
Рейс "России" Гавана — Москва вылетел 22 января после многочасовой задержки
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании "России" Гавана - Москва вылетел в 00.24 мск 22 января после многочасовой задержки, сообщила РИА Новости авиакомпания.
Изначально задержка произошла по техническим причинам, после их устранения рабочее время экипажа закончилось. Также в самолете закончилась еда, погрузку которой аэропорт не смог предоставить из-за ночного времени суток.
«
Рейс FV6850 Гавана — Москва вылетел 22 января в 00.24 по московскому времени.
Там также заявили, что для всех пассажиров задержанного рейса было предоставлено проживание в отеле, питание и напитки на время ожидания вылета.