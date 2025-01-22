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Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки - РИА Новости, 22.01.2025
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06:38 22.01.2025 (обновлено: 06:54 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/reys-1994912121.html
Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки
Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки - РИА Новости, 22.01.2025
Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки
Рейс авиакомпании "России" Гавана - Москва вылетел в 00.24 мск 22 января после многочасовой задержки, сообщила РИА Новости авиакомпания. РИА Новости, 22.01.2025
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гавана
москва
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании "России" Гавана - Москва вылетел в 00.24 мск 22 января после многочасовой задержки, сообщила РИА Новости авиакомпания.Изначально задержка произошла по техническим причинам, после их устранения рабочее время экипажа закончилось. Также в самолете закончилась еда, погрузку которой аэропорт не смог предоставить из-за ночного времени суток.Там также заявили, что для всех пассажиров задержанного рейса было предоставлено проживание в отеле, питание и напитки на время ожидания вылета.
https://ria.ru/20250110/samolet-1993168583.html
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гавана, москва, общество
Гавана, Москва, Общество
Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки

Рейс "России" Гавана — Москва вылетел 22 января после многочасовой задержки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании "России" Гавана - Москва вылетел в 00.24 мск 22 января после многочасовой задержки, сообщила РИА Новости авиакомпания.
Изначально задержка произошла по техническим причинам, после их устранения рабочее время экипажа закончилось. Также в самолете закончилась еда, погрузку которой аэропорт не смог предоставить из-за ночного времени суток.
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Рейс FV6850 Гавана — Москва вылетел 22 января в 00.24 по московскому времени.

Самолет Boeing 777-FBT в небе над Москвой
Авиакомпания "Россия"
Там также заявили, что для всех пассажиров задержанного рейса было предоставлено проживание в отеле, питание и напитки на время ожидания вылета.
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