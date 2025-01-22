https://ria.ru/20250122/reys-1994912121.html

Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки

Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки - РИА Новости, 22.01.2025

Рейс "России" Гавана — Москва вылетел после многочасовой задержки

Рейс авиакомпании "России" Гавана - Москва вылетел в 00.24 мск 22 января после многочасовой задержки, сообщила РИА Новости авиакомпания. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:38:00+03:00

2025-01-22T06:38:00+03:00

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гавана

москва

общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании "России" Гавана - Москва вылетел в 00.24 мск 22 января после многочасовой задержки, сообщила РИА Новости авиакомпания.Изначально задержка произошла по техническим причинам, после их устранения рабочее время экипажа закончилось. Также в самолете закончилась еда, погрузку которой аэропорт не смог предоставить из-за ночного времени суток.Там также заявили, что для всех пассажиров задержанного рейса было предоставлено проживание в отеле, питание и напитки на время ожидания вылета.

https://ria.ru/20250110/samolet-1993168583.html

https://ria.ru/20250121/samolet-1994886195.html

гавана

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гавана, москва, общество