https://ria.ru/20250122/reshenie-1995032768.html

В РПЦ отреагировали на решение Эстонской православной церкви

В РПЦ отреагировали на решение Эстонской православной церкви - РИА Новости, 22.01.2025

В РПЦ отреагировали на решение Эстонской православной церкви

Решение собора Эстонской православной церкви (ЭПЦ) поменять ее название – жест доброй воли в диалоге с представителями эстонской власти, но заставит ли это... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:58:00+03:00

2025-01-22T18:58:00+03:00

2025-01-22T18:58:00+03:00

религия

константинопольский патриархат

эстония

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430724_0:234:1920:1314_1920x0_80_0_0_a4f2f0a9bd9d837ea4ea2a93e7e8a765.jpg

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Решение собора Эстонской православной церкви (ЭПЦ) поменять ее название – жест доброй воли в диалоге с представителями эстонской власти, но заставит ли это националистически настроенных политиков уважать религиозные права людей, покажет время, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее в январе собор Эстонской православной церкви (Московского патриархата) под давлением властей изменил название церкви на "Эстонская христианская православная церковь". Как уточняли на сайте ЭПЦ, главным пунктом в повестке собора было "устранение недочетов в редакции устава Эстонской православной церкви, принятой собором 20 августа 2024 года, на которые указал в своем постановлении регистрационный отдел Тартуского уездного суда", в частности, суд указал, что "вместо Eesti Õigeusu Kirik (Эстонская православная церковь) необходимо выбрать другое наименование, а также следует сделать некоторые уточнения в тексте устава". "На мой взгляд, руководство Эстонской православной церкви предпринимает все возможные усилия к тому, чтобы проявить добрую волю в диалоге с представителями государственной власти и исполнить те ее требования, которые не вступают в противоречие с вероучением и каноническим устройством церкви. Приведет ли это к готовности эстонских политиков националистической направленности уважать религиозные права значительной части населения страны? Покажет время", - сказал отец Николай Балашов. Ранее СМИ сообщали, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил изменить закон страны о церкви таким образом, чтобы заставить ЭПЦ выйти из подчинения Московскому патриархату. В 2024 году Эстонская православная церковь опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики. По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. В Русской церкви комментировали РИА Новости, что никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.

https://ria.ru/20250122/sud-1994977939.html

https://ria.ru/20250121/grekh-1994808068.html

https://ria.ru/20250121/udary-1994788666.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

константинопольский патриархат, эстония, религия