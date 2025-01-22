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В РПЦ отреагировали на решение Эстонской православной церкви - РИА Новости, 22.01.2025
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Религия
 
18:58 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/reshenie-1995032768.html
В РПЦ отреагировали на решение Эстонской православной церкви
В РПЦ отреагировали на решение Эстонской православной церкви - РИА Новости, 22.01.2025
В РПЦ отреагировали на решение Эстонской православной церкви
Решение собора Эстонской православной церкви (ЭПЦ) поменять ее название – жест доброй воли в диалоге с представителями эстонской власти, но заставит ли это... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:58:00+03:00
2025-01-22T18:58:00+03:00
религия
константинопольский патриархат
эстония
религия
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Решение собора Эстонской православной церкви (ЭПЦ) поменять ее название – жест доброй воли в диалоге с представителями эстонской власти, но заставит ли это националистически настроенных политиков уважать религиозные права людей, покажет время, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее в январе собор Эстонской православной церкви (Московского патриархата) под давлением властей изменил название церкви на "Эстонская христианская православная церковь". Как уточняли на сайте ЭПЦ, главным пунктом в повестке собора было "устранение недочетов в редакции устава Эстонской православной церкви, принятой собором 20 августа 2024 года, на которые указал в своем постановлении регистрационный отдел Тартуского уездного суда", в частности, суд указал, что "вместо Eesti Õigeusu Kirik (Эстонская православная церковь) необходимо выбрать другое наименование, а также следует сделать некоторые уточнения в тексте устава". "На мой взгляд, руководство Эстонской православной церкви предпринимает все возможные усилия к тому, чтобы проявить добрую волю в диалоге с представителями государственной власти и исполнить те ее требования, которые не вступают в противоречие с вероучением и каноническим устройством церкви. Приведет ли это к готовности эстонских политиков националистической направленности уважать религиозные права значительной части населения страны? Покажет время", - сказал отец Николай Балашов. Ранее СМИ сообщали, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил изменить закон страны о церкви таким образом, чтобы заставить ЭПЦ выйти из подчинения Московскому патриархату. В 2024 году Эстонская православная церковь опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики. По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. В Русской церкви комментировали РИА Новости, что никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
https://ria.ru/20250122/sud-1994977939.html
https://ria.ru/20250121/grekh-1994808068.html
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константинопольский патриархат, эстония, религия
Религия, Константинопольский патриархат, Эстония, Религия
В РПЦ отреагировали на решение Эстонской православной церкви

Протоиерей Балашов: смена названия ЭПЦ - жест доброй воли в диалоге с властями

© Pixabay / Pixabay/680451Александро-Невский собор в Таллине
Александро-Невский собор в Таллине - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Pixabay / Pixabay/680451
Александро-Невский собор в Таллине
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Решение собора Эстонской православной церкви (ЭПЦ) поменять ее название – жест доброй воли в диалоге с представителями эстонской власти, но заставит ли это националистически настроенных политиков уважать религиозные права людей, покажет время, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Ранее в январе собор Эстонской православной церкви (Московского патриархата) под давлением властей изменил название церкви на "Эстонская христианская православная церковь". Как уточняли на сайте ЭПЦ, главным пунктом в повестке собора было "устранение недочетов в редакции устава Эстонской православной церкви, принятой собором 20 августа 2024 года, на которые указал в своем постановлении регистрационный отдел Тартуского уездного суда", в частности, суд указал, что "вместо Eesti Õigeusu Kirik (Эстонская православная церковь) необходимо выбрать другое наименование, а также следует сделать некоторые уточнения в тексте устава".
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"На мой взгляд, руководство Эстонской православной церкви предпринимает все возможные усилия к тому, чтобы проявить добрую волю в диалоге с представителями государственной власти и исполнить те ее требования, которые не вступают в противоречие с вероучением и каноническим устройством церкви. Приведет ли это к готовности эстонских политиков националистической направленности уважать религиозные права значительной части населения страны? Покажет время", - сказал отец Николай Балашов.
Ранее СМИ сообщали, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил изменить закон страны о церкви таким образом, чтобы заставить ЭПЦ выйти из подчинения Московскому патриархату.
В 2024 году Эстонская православная церковь опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики.
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По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви.
Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. В Русской церкви комментировали РИА Новости, что никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.
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