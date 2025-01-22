https://ria.ru/20250122/rekultivatsiya-1994993009.html

На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн

На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн - РИА Новости, 22.01.2025

На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале заявил о разработке механизма рекультивации пляжей и песчаных дюн, где фиксируются... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:47:00+03:00

2025-01-22T15:47:00+03:00

2025-01-22T15:47:00+03:00

краснодарский край

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале заявил о разработке механизма рекультивации пляжей и песчаных дюн, где фиксируются выбросы нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами в Черном море."На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском запустили в работу установку "Грохот" и начали просеивать песок от мазута. Сейчас там находится 131 тысяча тонн грунта, мощность технической установки – до 300 тонн в час. Весь песок и нефтепродукты планируем вывезти оттуда до 1 апреля. Кроме того, необходимо восстановить пляжи и дюны. Сейчас разрабатываем механизм рекультивации", - написал Кондратьев.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Ранее, во вторник, в МЧС РФ сообщили, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта с береговой линии.

https://ria.ru/20250121/tanker-1994754176.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе