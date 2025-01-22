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На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн - РИА Новости, 22.01.2025
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15:47 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/rekultivatsiya-1994993009.html
На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн
На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн - РИА Новости, 22.01.2025
На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале заявил о разработке механизма рекультивации пляжей и песчаных дюн, где фиксируются... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:47:00+03:00
2025-01-22T15:47:00+03:00
краснодарский край
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале заявил о разработке механизма рекультивации пляжей и песчаных дюн, где фиксируются выбросы нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами в Черном море."На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском запустили в работу установку "Грохот" и начали просеивать песок от мазута. Сейчас там находится 131 тысяча тонн грунта, мощность технической установки – до 300 тонн в час. Весь песок и нефтепродукты планируем вывезти оттуда до 1 апреля. Кроме того, необходимо восстановить пляжи и дюны. Сейчас разрабатываем механизм рекультивации", - написал Кондратьев.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Ранее, во вторник, в МЧС РФ сообщили, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта с береговой линии.
https://ria.ru/20250121/tanker-1994754176.html
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краснодарский край, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Краснодарский край, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн

На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных мазутом пляжей и дюн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале заявил о разработке механизма рекультивации пляжей и песчаных дюн, где фиксируются выбросы нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами в Черном море.
"На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском запустили в работу установку "Грохот" и начали просеивать песок от мазута. Сейчас там находится 131 тысяча тонн грунта, мощность технической установки – до 300 тонн в час. Весь песок и нефтепродукты планируем вывезти оттуда до 1 апреля. Кроме того, необходимо восстановить пляжи и дюны. Сейчас разрабатываем механизм рекультивации", - написал Кондратьев.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Ранее, во вторник, в МЧС РФ сообщили, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта с береговой линии.
Уборка мазута у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
С севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли десять процентов мазута
Вчера, 10:49
 
Краснодарский крайПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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