На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных пляжей и дюн
На Кубани разрабатывают механизм рекультивации загрязненных мазутом пляжей и дюн
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале заявил о разработке механизма рекультивации пляжей и песчаных дюн, где фиксируются выбросы нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами в Черном море.
"На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском запустили в работу установку "Грохот" и начали просеивать песок от мазута. Сейчас там находится 131 тысяча тонн грунта, мощность технической установки – до 300 тонн в час. Весь песок и нефтепродукты планируем вывезти оттуда до 1 апреля. Кроме того, необходимо восстановить пляжи и дюны. Сейчас разрабатываем механизм рекультивации", - написал Кондратьев.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Ранее, во вторник, в МЧС РФ сообщили, что спасатели и волонтеры собрали и вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта с береговой линии.