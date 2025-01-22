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Адвокат исключил криминальную версию смерти бизнесмена во Владикавказе - РИА Новости, 22.01.2025
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07:11 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994913272.html
Адвокат исключил криминальную версию смерти бизнесмена во Владикавказе
Адвокат исключил криминальную версию смерти бизнесмена во Владикавказе - РИА Новости, 22.01.2025
Адвокат исключил криминальную версию смерти бизнесмена во Владикавказе
Опрос свидетелей и экспертиза по делу о смерти владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер, выпив уксус из бутылки минеральной воды "Джермук",... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T07:11:00+03:00
2025-01-22T07:11:00+03:00
происшествия
владикавказ
россия
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ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Опрос свидетелей и экспертиза по делу о смерти владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер, выпив уксус из бутылки минеральной воды "Джермук", исключают криминальную версию подмены бутылок, заявил РИА Новости адвокат его семьи Айрат Хикматуллин. В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа Гусов получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Вдова и дочери Гусова подали иск к производителю минеральной воды, ответчиками указаны, в том числе, армянская "Джермук Групп" и ИП Исупов Игорь Александрович. В конце декабря Советский районный суд Владикавказа оставил иск без движения, по словам адвоката, уголовное дело по факту смерти Гусова приостановлено. "Исходя из данных следствия, мы предполагаем, что ошибка была допущена на стадии производства минеральной воды. Следователи проделали огромную работу, допрашивая всех свидетелей по цепочке – от производства воды до ее продажи. Работники складов подтвердили, что вода приехала в запечатанном виде и в таком же виде была доставлена в магазин, что исключает криминальную версию подмены бутылок", - заявил Хикматуллин. Адвокат также рассказал, что Гусов вскрывал упаковку и бутылку при свидетелях, а экспертиза указала на отравление химическим веществом. "Было большое количество людей, когда потерпевший распечатал упаковку, взял бутылку воды и, открыв ее на глазах у всех, сделал глоток. От одного глотка он получил ожог и сразу упал. Осколки бутылки были собраны и взяты на экспертизу, которая указала на то, что отравление наступило из-за химического вещества", - пояснил собеседник агентства. Хикматуллин отметил, что, согласно публикациям СМИ, за последний год было несколько случаев отравления водой от разных производителей, случай Гусова не единственный, но он отличается летальным исходом.
https://ria.ru/20250120/dzhermuk-1994649419.html
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происшествия, владикавказ, россия
Происшествия, Владикавказ, Россия
Адвокат исключил криминальную версию смерти бизнесмена во Владикавказе

Адвокат: криминальная версия подмены воды уксусом, убившим бизнесмена, исключена

© Sputnik / Andranik GhazaryanМинеральная вода "Джермук"
Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Минеральная вода "Джермук". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Опрос свидетелей и экспертиза по делу о смерти владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер, выпив уксус из бутылки минеральной воды "Джермук", исключают криминальную версию подмены бутылок, заявил РИА Новости адвокат его семьи Айрат Хикматуллин.
В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа Гусов получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Вдова и дочери Гусова подали иск к производителю минеральной воды, ответчиками указаны, в том числе, армянская "Джермук Групп" и ИП Исупов Игорь Александрович. В конце декабря Советский районный суд Владикавказа оставил иск без движения, по словам адвоката, уголовное дело по факту смерти Гусова приостановлено.
Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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"Исходя из данных следствия, мы предполагаем, что ошибка была допущена на стадии производства минеральной воды. Следователи проделали огромную работу, допрашивая всех свидетелей по цепочке – от производства воды до ее продажи. Работники складов подтвердили, что вода приехала в запечатанном виде и в таком же виде была доставлена в магазин, что исключает криминальную версию подмены бутылок", - заявил Хикматуллин.
Адвокат также рассказал, что Гусов вскрывал упаковку и бутылку при свидетелях, а экспертиза указала на отравление химическим веществом. "Было большое количество людей, когда потерпевший распечатал упаковку, взял бутылку воды и, открыв ее на глазах у всех, сделал глоток. От одного глотка он получил ожог и сразу упал. Осколки бутылки были собраны и взяты на экспертизу, которая указала на то, что отравление наступило из-за химического вещества", - пояснил собеседник агентства.
Хикматуллин отметил, что, согласно публикациям СМИ, за последний год было несколько случаев отравления водой от разных производителей, случай Гусова не единственный, но он отличается летальным исходом.
Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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