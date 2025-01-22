Путин ждет от правительства программу действий по развитию экономики
Путин в I квартале ожидает от правительства программу по развитию экономики
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что в I квартале этого года ждет от правительства РФ подготовленную программу действий по развитию и повышению потенциала российской экономики.
Президент в среду провел первое в нынешнем году совещание по экономическим вопросам.
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"Также напомню о поручении, которое было выдано по итогам недавнего совета по национальным проектам. А именно: жду от коллег из правительства в первом квартале текущего года подготовленную программу действий по масштабной повестке структурного развития и повышения потенциала российской экономики, включая такие меры поддержки бизнеса, которые должны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг", - сказал Путин.
Он отметил также, что на совещании в среду рассчитывает услышать предложения коллег по обеспечению устойчивого развития таких отраслей, как угольная промышленность, строительная индустрия, производство стройматериалов и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта.