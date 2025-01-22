https://ria.ru/20250122/putin-1995030557.html

Путин ждет от правительства программу действий по развитию экономики

Путин ждет от правительства программу действий по развитию экономики - РИА Новости, 22.01.2025

Путин ждет от правительства программу действий по развитию экономики

Президент России Владимир Путин напомнил, что в I квартале этого года ждет от правительства РФ подготовленную программу действий по развитию и повышению... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:45:00+03:00

2025-01-22T18:45:00+03:00

2025-01-22T18:45:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что в I квартале этого года ждет от правительства РФ подготовленную программу действий по развитию и повышению потенциала российской экономики. Президент в среду провел первое в нынешнем году совещание по экономическим вопросам. "Также напомню о поручении, которое было выдано по итогам недавнего совета по национальным проектам. А именно: жду от коллег из правительства в первом квартале текущего года подготовленную программу действий по масштабной повестке структурного развития и повышения потенциала российской экономики, включая такие меры поддержки бизнеса, которые должны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг", - сказал Путин. Он отметил также, что на совещании в среду рассчитывает услышать предложения коллег по обеспечению устойчивого развития таких отраслей, как угольная промышленность, строительная индустрия, производство стройматериалов и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта.

https://ria.ru/20250122/putin-1995017538.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, правительство рф