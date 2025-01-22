https://ria.ru/20250122/putin-1995018268.html

Путин оценил показатели динамики корпоративного кредитования

Путин оценил показатели динамики корпоративного кредитования - РИА Новости, 22.01.2025

Путин оценил показатели динамики корпоративного кредитования

Президент России Владимир Путин завил, что динамика корпоративного кредитования в РФ в январе складывается ниже целевых ориентиров. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:33:00+03:00

2025-01-22T17:33:00+03:00

2025-01-22T17:34:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завил, что динамика корпоративного кредитования в РФ в январе складывается ниже целевых ориентиров."В декабре динамика корпоративного кредитования корпоративного портфеля серьезно замедлилась, и в январе она складывается ниже целевых ориентиров", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства добавил, что качество выданных кредитов остается на высоком уровне. Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле, то есть кредитов компаний, бизнеса составляет 2,6%, а в розничном, то есть физлицам – 3,7%. Эти показатели были стабильны в течение всего прошлого года.

https://ria.ru/20250122/putin-1995016927.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин