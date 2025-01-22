https://ria.ru/20250122/putin-1995018268.html
Путин оценил показатели динамики корпоративного кредитования
Путин оценил показатели динамики корпоративного кредитования - РИА Новости, 22.01.2025
Путин оценил показатели динамики корпоративного кредитования
Президент России Владимир Путин завил, что динамика корпоративного кредитования в РФ в январе складывается ниже целевых ориентиров. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:33:00+03:00
2025-01-22T17:33:00+03:00
2025-01-22T17:34:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин завил, что динамика корпоративного кредитования в РФ в январе складывается ниже целевых ориентиров."В декабре динамика корпоративного кредитования корпоративного портфеля серьезно замедлилась, и в январе она складывается ниже целевых ориентиров", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства добавил, что качество выданных кредитов остается на высоком уровне. Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле, то есть кредитов компаний, бизнеса составляет 2,6%, а в розничном, то есть физлицам – 3,7%. Эти показатели были стабильны в течение всего прошлого года.
https://ria.ru/20250122/putin-1995016927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил показатели динамики корпоративного кредитования
Путин: динамика корпоративного кредитования складывается ниже целевых ориентиров