https://ria.ru/20250122/putin-1995017395.html

Путин дал правительству поручения по индексации пенсий

Путин дал правительству поручения по индексации пенсий - РИА Новости, 22.01.2025

Путин дал правительству поручения по индексации пенсий

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство в самые короткие сроки принять решения для индексации пенсий. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:29:00+03:00

2025-01-22T17:29:00+03:00

2025-01-22T17:56:00+03:00

владимир путин

россия

пенсии

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство в самые короткие сроки принять решения для индексации пенсий.Он отметил, что правильным в отношении военных пенсионеров будет сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году с 1 января 2025 года."Прошу правительство в самые короткие сроки принять действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент также попросил правительство пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.

https://ria.ru/20250122/putin-1995016703.html

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, пенсии, общество