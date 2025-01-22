Рейтинг@Mail.ru
Путин дал правительству поручения по индексации пенсий - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 22.01.2025 (обновлено: 17:56 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/putin-1995017395.html
Путин дал правительству поручения по индексации пенсий
Путин дал правительству поручения по индексации пенсий - РИА Новости, 22.01.2025
Путин дал правительству поручения по индексации пенсий
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство в самые короткие сроки принять решения для индексации пенсий. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:29:00+03:00
2025-01-22T17:56:00+03:00
владимир путин
россия
пенсии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995014945_0:33:3128:1792_1920x0_80_0_0_b8dfc7f6830156624e63aa3d44b63443.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство в самые короткие сроки принять решения для индексации пенсий.Он отметил, что правильным в отношении военных пенсионеров будет сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году с 1 января 2025 года."Прошу правительство в самые короткие сроки принять действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Президент также попросил правительство пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.
https://ria.ru/20250122/putin-1995016703.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995014945_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_93aa836ead5b7778ce5330e5ce46e23d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, пенсии, общество
Владимир Путин, Россия, Пенсии, Общество
Путин дал правительству поручения по индексации пенсий

Путин поручил правительству в сжатые сроки принять решения по индексации пенсий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство в самые короткие сроки принять решения для индексации пенсий.
Он отметил, что правильным в отношении военных пенсионеров будет сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году с 1 января 2025 года.
«
"Прошу правительство в самые короткие сроки принять действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Президент также попросил правительство пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Путин предложил возобновить работу комиссии по устойчивости экономики
Вчера, 17:27
 
Владимир ПутинРоссияПенсииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала