Путин дал правительству поручения по индексации пенсий
Путин поручил правительству в сжатые сроки принять решения по индексации пенсий
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство в самые короткие сроки принять решения для индексации пенсий.
Он отметил, что правильным в отношении военных пенсионеров будет сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году с 1 января 2025 года.
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"Прошу правительство в самые короткие сроки принять действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Президент также попросил правительство пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.