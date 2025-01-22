https://ria.ru/20250122/putin-1995016927.html
Путин рассказал о рисках замедления кредитования
Путин рассказал о рисках замедления кредитования - РИА Новости, 22.01.2025
Путин рассказал о рисках замедления кредитования
Замедление кредитования может создать риски для экономического роста, важно этого не допустить, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:27:00+03:00
2025-01-22T17:27:00+03:00
2025-01-22T17:34:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Замедление кредитования может создать риски для экономического роста, важно этого не допустить, сообщил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста, мы это обсуждали не так давно на встрече с бизнесом. Важно не допускать подобных перекосов и в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики и при этом позволяет добиваться ориентиров Центрального банка по инфляции", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241223/kreditovanie-1990824069.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о рисках замедления кредитования
Путин заявил, что замедление кредитования может помешать росту экономики