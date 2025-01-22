https://ria.ru/20250122/putin-1995016927.html

Путин рассказал о рисках замедления кредитования

Путин рассказал о рисках замедления кредитования - РИА Новости, 22.01.2025

Путин рассказал о рисках замедления кредитования

Замедление кредитования может создать риски для экономического роста, важно этого не допустить, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:27:00+03:00

2025-01-22T17:27:00+03:00

2025-01-22T17:34:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Замедление кредитования может создать риски для экономического роста, важно этого не допустить, сообщил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста, мы это обсуждали не так давно на встрече с бизнесом. Важно не допускать подобных перекосов и в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики и при этом позволяет добиваться ориентиров Центрального банка по инфляции", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241223/kreditovanie-1990824069.html

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2025

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экономика, россия, владимир путин