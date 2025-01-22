https://ria.ru/20250122/putin-1995016480.html

Банковский сектор России имеет достаточный запас капитала, заявил Путин

Банковский сектор России имеет достаточный запас капитала, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2025

Банковский сектор России имеет достаточный запас капитала, заявил Путин

Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:26:00+03:00

2025-01-22T17:26:00+03:00

2025-01-22T17:30:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин."Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, он подрос за предыдущий год, чувствует себя банковский сектор уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования и развития отечественной экономики", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20250122/putin-1995014289.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин