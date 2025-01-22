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Банковский сектор России имеет достаточный запас капитала, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2025
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17:26 22.01.2025 (обновлено: 17:30 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/putin-1995016480.html
Банковский сектор России имеет достаточный запас капитала, заявил Путин
Банковский сектор России имеет достаточный запас капитала, заявил Путин - РИА Новости, 22.01.2025
Банковский сектор России имеет достаточный запас капитала, заявил Путин
Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:26:00+03:00
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россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин."Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, он подрос за предыдущий год, чувствует себя банковский сектор уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования и развития отечественной экономики", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250122/putin-1995014289.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Банковский сектор России имеет достаточный запас капитала, заявил Путин

Путин: банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, он подрос за предыдущий год, чувствует себя банковский сектор уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования и развития отечественной экономики", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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