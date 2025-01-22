https://ria.ru/20250122/putin-1995015158.html

Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию

Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию - РИА Новости, 22.01.2025

Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию

России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:23:00+03:00

2025-01-22T17:23:00+03:00

2025-01-22T17:32:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин