https://ria.ru/20250122/putin-1995015158.html
Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию
Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию - РИА Новости, 22.01.2025
Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:23:00+03:00
2025-01-22T17:23:00+03:00
2025-01-22T17:32:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию
Путин заявил, что России надо выходить на умеренную инфляцию