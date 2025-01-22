Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 22.01.2025 (обновлено: 17:32 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/putin-1995015158.html
Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию
Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию - РИА Новости, 22.01.2025
Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию
России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:23:00+03:00
2025-01-22T17:32:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990160534_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_99c17bfbae4882f4df5716597bc57e44.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990160534_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_2a62b8219b81c7c7e94f15d0c9e24b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости выйти на умеренную инфляцию

Путин заявил, что России надо выходить на умеренную инфляцию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. России надо выходить на умеренную инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке. Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Рубли - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году
7 января, 10:11
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала