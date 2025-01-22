https://ria.ru/20250122/putin-1995014525.html

Военные пенсии в России дополнительно проиндексируют

Военные пенсии в России дополнительно проиндексируют - РИА Новости, 22.01.2025

Военные пенсии в России дополнительно проиндексируют

Президент России Владимир Путин заявил, что военные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы "задним числом" с 1 января 2025 года с учетом роста цен. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:22:00+03:00

2025-01-22T17:22:00+03:00

2025-01-22T17:32:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы "задним числом" с 1 января 2025 года с учетом роста цен."С 1 октября прошлого года проведена индексация так называемых военных пенсий за выслугу лет по инвалидности и по потере кормильца. Повышение составило 5,1%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году. Причем тоже задним числом с 1 января 2025 года", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20250122/putin-1995017395.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин