https://ria.ru/20250122/putin-1995014525.html
Военные пенсии в России дополнительно проиндексируют
Военные пенсии в России дополнительно проиндексируют - РИА Новости, 22.01.2025
Военные пенсии в России дополнительно проиндексируют
Президент России Владимир Путин заявил, что военные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы "задним числом" с 1 января 2025 года с учетом роста цен. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:22:00+03:00
2025-01-22T17:22:00+03:00
2025-01-22T17:32:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы "задним числом" с 1 января 2025 года с учетом роста цен."С 1 октября прошлого года проведена индексация так называемых военных пенсий за выслугу лет по инвалидности и по потере кормильца. Повышение составило 5,1%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году. Причем тоже задним числом с 1 января 2025 года", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250122/putin-1995017395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Военные пенсии в России дополнительно проиндексируют
Путин: военные пенсии дополнительно проиндексируют с учетом роста цен