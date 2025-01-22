https://ria.ru/20250122/putin-1995014289.html
Путин рассказал об индексации страховых пенсий
Путин рассказал об индексации страховых пенсий - РИА Новости, 22.01.2025
Путин рассказал об индексации страховых пенсий
Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:22:00+03:00
2025-01-22T17:22:00+03:00
2025-01-22T23:50:00+03:00
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции, заявил президент Владимир Путин."Прошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале", — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250121/pensionery-1994724294.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об индексации страховых пенсий
Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют на 9,5 процента