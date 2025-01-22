Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об индексации страховых пенсий - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 22.01.2025 (обновлено: 23:50 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/putin-1995014289.html
Путин рассказал об индексации страховых пенсий
Путин рассказал об индексации страховых пенсий - РИА Новости, 22.01.2025
Путин рассказал об индексации страховых пенсий
Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:22:00+03:00
2025-01-22T23:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172792_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_398e5190f7232985b77eb86fb7e3a7fd.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции, заявил президент Владимир Путин."Прошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале", — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20250121/pensionery-1994724294.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172792_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c30a279e933fcbe4a5589f2089411676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об индексации страховых пенсий

Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют на 9,5 процента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5 процента, исходя из фактической инфляции, заявил президент Владимир Путин.
"Прошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале", — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале
21 января, 03:34
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала