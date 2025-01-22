https://ria.ru/20250122/putin-1995014047.html

Путин поставил перед правительством новые экономические задачи

Путин поставил перед правительством новые экономические задачи - РИА Новости, 22.01.2025

Путин поставил перед правительством новые экономические задачи

Владимир Путин провел первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент объявил об индексации страховых пенсий и оценил состояние российской... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:21:00+03:00

2025-01-22T17:21:00+03:00

2025-01-22T18:24:00+03:00

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент объявил об индексации страховых пенсий и оценил состояние российской экономики.Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об индексации пенсийПрошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.О состоянии российской экономикиЭто приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах некоторых так называемых развитых экономик.О приоритетах экономикиПутин выделил среди основных экономических задач:Все меры социально-экономической политики, национальные проекты и государственные программы, все наши бюджетные механизмы должны работать на решение именно этих задач.О росте доходов бюджета

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https://ria.ru/20250119/pensii-1994422609.html

https://ria.ru/20250117/mvf-1994245314.html

https://ria.ru/20241228/ekonomika-1991799742.html

https://ria.ru/20241224/ekonomika-1990944189.html

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Путин открывает первое в этом году совещание по экономическим вопросам Путин проводит первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент заявил, что 2024 был успешным для российской экономики, а показатель дефицита бюджета составил 1,7% ВВП, это приемлемый показатель. 2025-01-22T17:21 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика