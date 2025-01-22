Путин поставил перед правительством новые экономические задачи
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент объявил об индексации страховых пенсий и оценил состояние российской экономики.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
Путин обозначил задачу России в экономике
23 декабря 2024, 13:32
Об индексации пенсий
«
Прошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.
- Военные пенсии дополнительно проиндексируют с учетом роста цен.
- Правительству в короткие сроки необходимо принять меры для реализации решений по индексации социальных выплат и пособий.
О состоянии российской экономики
- Прошлый год стал успешным для российской экономики.
- Ключевые макроиндикаторы находятся в положительной зоне благодаря действиям государства и делового сообщества.
- Нужно выходить на умеренную инфляцию и избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке.
- Замедление кредитования может создать риски для экономического роста, важно этого не допустить.
- Дефицит бюджета в прошлом году составил 1,7 процента ВВП.
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Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах некоторых так называемых развитых экономик.
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17 января, 17:29
О приоритетах экономики
Путин выделил среди основных экономических задач:
- переход к модели сбалансированного роста и развитие экономики предложения;
- укрепление технологического суверенитета России;
- повышение глобальной конкурентоспособности отечественных товаров, услуг и технологий;
- развитие собственной платежной, страховой и логистической инфраструктуры;
- преодоление негативных демографических тенденций, повышение рождаемости;
- обеспечение социальной справедливости, повышение благополучия граждан с пока еще невысокими доходами.
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Все меры социально-экономической политики, национальные проекты и государственные программы, все наши бюджетные механизмы должны работать на решение именно этих задач.
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28 декабря 2024, 09:43
О росте доходов бюджета
- В прошлом году на 26 процентов выросли бюджетные поступления, не связанные с продажей нефти и газа, они составили 25,6 триллиона рублей.
- Это почти на 800 миллиардов рублей больше, чем правительство предполагало осенью.
- Для казны формируется надежная доходная база, которая гораздо меньше зависит от внешней конъюнктуры на сырьевых рынках.
- Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 триллиона рублей.
- Это позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния.
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