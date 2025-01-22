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Путин поставил перед правительством новые экономические задачи - РИА Новости, 22.01.2025
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17:21 22.01.2025 (обновлено: 18:24 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/putin-1995014047.html
Путин поставил перед правительством новые экономические задачи
Путин поставил перед правительством новые экономические задачи - РИА Новости, 22.01.2025
Путин поставил перед правительством новые экономические задачи
Владимир Путин провел первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент объявил об индексации страховых пенсий и оценил состояние российской... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:21:00+03:00
2025-01-22T18:24:00+03:00
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент объявил об индексации страховых пенсий и оценил состояние российской экономики.Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об индексации пенсийПрошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.О состоянии российской экономикиЭто приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах некоторых так называемых развитых экономик.О приоритетах экономикиПутин выделил среди основных экономических задач:Все меры социально-экономической политики, национальные проекты и государственные программы, все наши бюджетные механизмы должны работать на решение именно этих задач.О росте доходов бюджета
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Путин открывает первое в этом году совещание по экономическим вопросам
Путин проводит первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент заявил, что 2024 был успешным для российской экономики, а показатель дефицита бюджета составил 1,7% ВВП, это приемлемый показатель.
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владимир путин, экономика
Владимир Путин, Экономика

Путин поставил перед правительством новые экономические задачи

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент объявил об индексации страховых пенсий и оценил состояние российской экономики.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Путин обозначил задачу России в экономике
23 декабря 2024, 13:32

Об индексации пенсий

«
Прошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
  • Военные пенсии дополнительно проиндексируют с учетом роста цен.
  • Правительству в короткие сроки необходимо принять меры для реализации решений по индексации социальных выплат и пособий.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, заявила депутат
19 января, 02:21

О состоянии российской экономики

  • Прошлый год стал успешным для российской экономики.
  • Ключевые макроиндикаторы находятся в положительной зоне благодаря действиям государства и делового сообщества.
  • Нужно выходить на умеренную инфляцию и избегать дисбаланса в экономике на потребительском рынке.
  • Замедление кредитования может создать риски для экономического роста, важно этого не допустить.
  • Дефицит бюджета в прошлом году составил 1,7 процента ВВП.
«
Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах некоторых так называемых развитых экономик.
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
МВФ улучшил прогноз роста российской экономики
17 января, 17:29

О приоритетах экономики

Путин выделил среди основных экономических задач:
  • переход к модели сбалансированного роста и развитие экономики предложения;
  • укрепление технологического суверенитета России;
  • повышение глобальной конкурентоспособности отечественных товаров, услуг и технологий;
  • развитие собственной платежной, страховой и логистической инфраструктуры;
  • преодоление негативных демографических тенденций, повышение рождаемости;
  • обеспечение социальной справедливости, повышение благополучия граждан с пока еще невысокими доходами.
«

Все меры социально-экономической политики, национальные проекты и государственные программы, все наши бюджетные механизмы должны работать на решение именно этих задач.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Глава РСПП назвал факторы, которые повлияют на экономику России в 2025 году
28 декабря 2024, 09:43

О росте доходов бюджета

  • В прошлом году на 26 процентов выросли бюджетные поступления, не связанные с продажей нефти и газа, они составили 25,6 триллиона рублей.
  • Это почти на 800 миллиардов рублей больше, чем правительство предполагало осенью.
  • Для казны формируется надежная доходная база, которая гораздо меньше зависит от внешней конъюнктуры на сырьевых рынках.
  • Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 триллиона рублей.
  • Это позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния.
Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Главные события в экономике России в 2024 году: рост вопреки
24 декабря 2024, 10:06
 
Владимир ПутинЭкономика
 
 
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