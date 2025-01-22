https://ria.ru/20250122/putin-1995013922.html
Путин оценил показатель дефицита бюджета
Путин оценил показатель дефицита бюджета - РИА Новости, 22.01.2025
Путин оценил показатель дефицита бюджета
Президент РФ Владимир Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета РФ в 2024 году в 1,7% ВВП России. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:20:00+03:00
2025-01-22T17:20:00+03:00
2025-01-22T17:40:00+03:00
россия
владимир путин
бюджет
экономика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета РФ в 2024 году в 1,7% ВВП России."По оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП - это приемлемый уровень, тем более, на фоне положения дел в государственных финансах некоторых, так называемых, развитых экономиках", - сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250122/putin-1995013400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, бюджет, экономика
Россия, Владимир Путин, Бюджет, Экономика
Путин оценил показатель дефицита бюджета
Путин назвал показатель дефицита бюджета России в 2024 г в 1,7% ВВП приемлемым