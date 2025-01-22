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Путин оценил показатель дефицита бюджета - РИА Новости, 22.01.2025
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17:20 22.01.2025 (обновлено: 17:40 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/putin-1995013922.html
Путин оценил показатель дефицита бюджета
Путин оценил показатель дефицита бюджета - РИА Новости, 22.01.2025
Путин оценил показатель дефицита бюджета
Президент РФ Владимир Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета РФ в 2024 году в 1,7% ВВП России. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:20:00+03:00
2025-01-22T17:40:00+03:00
россия
владимир путин
бюджет
экономика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета РФ в 2024 году в 1,7% ВВП России."По оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП - это приемлемый уровень, тем более, на фоне положения дел в государственных финансах некоторых, так называемых, развитых экономиках", - сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, бюджет, экономика
Россия, Владимир Путин, Бюджет, Экономика
Путин оценил показатель дефицита бюджета

Путин назвал показатель дефицита бюджета России в 2024 г в 1,7% ВВП приемлемым

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета РФ в 2024 году в 1,7% ВВП России.
«
"По оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП - это приемлемый уровень, тем более, на фоне положения дел в государственных финансах некоторых, так называемых, развитых экономиках", - сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Путин назвал 2024 год успешным для экономики
Вчера, 17:17
 
РоссияВладимир ПутинБюджетЭкономика
 
 
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