https://ria.ru/20250122/putin-1995013922.html

Путин оценил показатель дефицита бюджета

Путин оценил показатель дефицита бюджета - РИА Новости, 22.01.2025

Путин оценил показатель дефицита бюджета

Президент РФ Владимир Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета РФ в 2024 году в 1,7% ВВП России. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:20:00+03:00

2025-01-22T17:20:00+03:00

2025-01-22T17:40:00+03:00

россия

владимир путин

бюджет

экономика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета РФ в 2024 году в 1,7% ВВП России."По оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП - это приемлемый уровень, тем более, на фоне положения дел в государственных финансах некоторых, так называемых, развитых экономиках", - сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250122/putin-1995013400.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, бюджет, экономика