https://ria.ru/20250122/putin-1995013302.html
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 22.01.2025
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:16:00+03:00
2025-01-22T17:16:00+03:00
2025-01-22T18:40:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
денис мантуров
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.Это первое в этом году совещание президента по ситуации в экономике."Мы проводим сегодня первое в этом году совещание по экономическим вопросам", - сказал глава государства в начале совещания.В мероприятии принимают участие, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава администрации президента Антон Вайно, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.С докладом на совещании глава государства предложил выступить министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
https://ria.ru/20250122/putin-1995014289.html
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Путин открывает первое в этом году совещание по экономическим вопросам
Путин проводит первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент заявил, что 2024 был успешным для российской экономики, а показатель дефицита бюджета составил 1,7% ВВП, это приемлемый показатель.
2025-01-22T17:16
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РИА Новости
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, денис мантуров, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин проводит первое в году совещание по экономическим вопросам