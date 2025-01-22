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Путин проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов - РИА Новости, 22.01.2025
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15:12 22.01.2025 (обновлено: 15:14 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/putin-1994989611.html
Путин проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов
Путин проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов - РИА Новости, 22.01.2025
Путин проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов
Президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:12:00+03:00
2025-01-22T15:14:00+03:00
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего января Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", основной темой которого станет стратегия развития Агентства до 2030 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250122/putin-1994988547.html
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов

Путин 23 января проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего января Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", основной темой которого станет стратегия развития Агентства до 2030 года", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности
15:06
 
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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