https://ria.ru/20250122/putin-1994989611.html

Путин проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов

Путин проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов - РИА Новости, 22.01.2025

Путин проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов

Президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:12:00+03:00

2025-01-22T15:12:00+03:00

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владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего января Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", основной темой которого станет стратегия развития Агентства до 2030 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250122/putin-1994988547.html

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владимир путин, россия, политика