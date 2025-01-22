https://ria.ru/20250122/putin-1994988547.html

Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности

Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности - РИА Новости, 22.01.2025

Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности

Президент России Владимир Путин 23 января проведет совещание с членами правительства по теме контрольно-надзорной деятельности, с докладом выступит генпрокурор... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:06:00+03:00

2025-01-22T15:06:00+03:00

2025-01-22T15:14:00+03:00

политика

россия

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 января проведет совещание с членами правительства по теме контрольно-надзорной деятельности, с докладом выступит генпрокурор Игорь Краснов, сообщили в пресс-службе Кремля."Двадцать третьего января сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - результаты совершенствования контрольно-надзорной деятельности. С докладами выступят заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко и генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Викторович Краснов. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250122/krasnov-1994948635.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, правительство рф