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Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности - РИА Новости, 22.01.2025
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15:06 22.01.2025 (обновлено: 15:14 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/putin-1994988547.html
Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности
Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности - РИА Новости, 22.01.2025
Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности
Президент России Владимир Путин 23 января проведет совещание с членами правительства по теме контрольно-надзорной деятельности, с докладом выступит генпрокурор... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:06:00+03:00
2025-01-22T15:14:00+03:00
политика
россия
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 января проведет совещание с членами правительства по теме контрольно-надзорной деятельности, с докладом выступит генпрокурор Игорь Краснов, сообщили в пресс-службе Кремля."Двадцать третьего января сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - результаты совершенствования контрольно-надзорной деятельности. С докладами выступят заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко и генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Викторович Краснов. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250122/krasnov-1994948635.html
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политика, россия, владимир путин, правительство рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин 23 января обсудит с правительством тему надзорной деятельности

Путин 23 января проведет совещание с правительством по надзорной деятельности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 января проведет совещание с членами правительства по теме контрольно-надзорной деятельности, с докладом выступит генпрокурор Игорь Краснов, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Двадцать третьего января сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - результаты совершенствования контрольно-надзорной деятельности. С докладами выступят заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко и генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Викторович Краснов. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов", - говорится в сообщении.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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