https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика

За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика - РИА Новости, 22.01.2025

За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика

Воцарение "невозможного" президента в Белом доме ввело евроатлантические элиты в звенящий нокдаун, но лихорадочное штампование Трампом новых указов на каждую... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:00:00+03:00

2025-01-22T08:00:00+03:00

2025-01-22T08:06:00+03:00

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Воцарение "невозможного" президента в Белом доме ввело евроатлантические элиты в звенящий нокдаун, но лихорадочное штампование Трампом новых указов на каждую букву алфавита подействовало на них как понюшка нашатыря или тарахтение "Герани" над головой.Инаугурация Трампа прошла в день открытия Всемирного экономического форума в Давосе. ВЭФ и так был излюбленным местом душевных встреч для глобалистов, но на фоне катастрофического обрушения западных скреп туда ринулись сверять часы и мочить слезами друг другу жилетки абсолютно все, кому есть что терять.Главные вопросы: "что теперь будет" и "что нам делать по Украине". А самый популярный ответ — "а Юн Сок Ёль его знает". Характерная цитата одного из видных гостей: "Новое президентство Трампа может умножить непредсказуемость в 200 раз".Те, кому терять больше всех, решили размякшую могучую кучку взбодрить и приструнить: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед дезориентированными гостями форума, заявила, что "ЕС, независимо от позиции США, продолжит поддерживать Украину без всяких вопросов" (то есть держать строй, еще не вечер и ясны глаза).В свою очередь, министр обороны Борис Писториус пообещал Киеву дальнейшую поддержку до конечной станции: "Украина может рассчитывать на Германию, независимо от исхода выборов (в бундестаг)".Почти одновременно с этим выступил с обращением к Вооруженным силам Франции тамошний президент Макрон, где он призвал "мобилизовать" силы европейцев из-за непредсказуемости новой администрации США и прямо обозначил, что "конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра", то есть продолжаем воевать даже без США.Интересно, что эта позиция активно муссируется на телеэкранах многих европейских стран. В частности, один из немецких экспертов в прямом эфире сообщил: "Хорошая новость заключается в том, что мир в этом регионе не наступит в первый же день".Эта мысль до боли напоминает уже ставшую исторической фразу Бориса Джонсона "Давайте просто воевать", после которой Киев соскочил с выполнения Стамбульских соглашений. Исходя из того, что еще до инаугурации Трампа премьер Великобритании Стармер и Зеленский вызывающе подписали "договор о 100-летней дружбе", основные требования продолжать войну идут именно оттуда: "Соглашение, рассчитанное на 100 лет, подкрепляет "непоколебимую поддержку" Украины со стороны Великобритании, а также подтверждает единство Европы перед лицом российской агрессии". Оттуда же идут инициативы по созданию на Украине неких буферных зон с введением британских и французских подразделений, раз Трамп зарубил тему с НАТО.Активно понукаемые британцами, чья мечта через лазейку глобализма вернуть своей империи приставку "2.0" ускользает из рук, континентальные европейцы все же никак не могут окончательно решиться на превращение райского сада в волшебное кладбище и тянут резину, меряясь военными бюджетами и жертвами, которые они уже положили на алтарь Украины.Несмотря на то, что в европейском инфополе начала активно продвигаться повестка "сама-сама-сама" и каждый день появляются бравурные отчеты о расширении в Европе своего военного производства и увеличении своих вооруженных сил, большинству понятно, что одиночное катание с русским медведем, скорее всего, закончится всадником без головы.Например, глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минбороны генерал-майор Кристиан Фройдинг недавно признался, что "у российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растет, запасы на складах растут", и поэтому "НАТО следует быть настороже", то есть лишний раз не дергаться.Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что мощное евро-НАТО без США не может противостоять России в одиночку: "Мы не готовы. Это совершенно очевидно. Мы не можем надеяться на то, что США будут так же сильно вовлечены в европейские дела".Реальные и натянутые на глобус оправдания сейчас сыплются как из дырявого мешка: немецкий мозговой центр DGAP сообщил, что "Европа не только не готова к войне — она к ней не готовится"; издание Politico считает, что "прямо сейчас Европа беззащитна", а Business Insider подытожил: "Без США европейские союзники по НАТО не имеют ключевой возможности для войны с Россией".Другими словами, континентальная Европа понимает, что без США против России им каюк, и лихорадочно ищет пути "благородного стратегического отступления", чтобы потом, конечно, показать этим русским всю силу европейского оружия и брюссельского духа. Но это когда-нибудь.Несмотря на все гадости, предательства и удары в спину, на помощь европейцам пришел Владимир Путин.В минувший понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности российский президент закинул мечущимся микронатовцам интересную мысль и подсказал, как можно завершить украинский вопрос совершенно бескровно, по-европейски и на миллион процентов демократически. Владимир Путин в своей академичной манере дал краткий исторический экскурс и объяснил, что к государственности Украины "есть очень много вопросов", потому что большая часть еще контролируемых киевским режимом территорий, где проживают разные народы и национальности, имеют очень разный генезис. В частности, в состав СССР, а потом Украины по результатам Второй мировой вошли русские, польские, венгерские и румынские территории. Так вот: если вы все такие большие демократы, а первый демократ среди всех Украина, значит, надо все это вернуть по назначению — "это было бы в высшей степени демократично".Кстати, стоит напомнить, что в современной истории имеется наисвежайший пример подобного демократичного возвращения территорий: премьер-министр Армении Пашинян, исходя из исторической, как он считает, правды и демократичного подхода к делу, вернул Азербайджану Нагорный Карабах. Это прямо-таки образец для подражания для Зеленского и Ко.: Южную Бессарабию и Северную Буковину — румынам, Львов и Ровно — полякам, Закарпатье — венграм, ну и, разумеется, России — ее исторические территории.Результат: мы все вместе — демократически, под гимн Евросоюза — восстановим исторический статус-кво, и проблема Украины исчезнет сама собой.

https://ria.ru/20250121/ushakov-1994824821.html

https://ria.ru/20250118/tramp-1994360395.html

https://ria.ru/20241229/sholts-1991924419.html

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владимир путин, в мире, европа, россия, украина, аналитика