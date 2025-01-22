Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о психозе у боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/psikhoz-1994998015.html
Российский боец рассказал о психозе у боевиков ВСУ
Российский боец рассказал о психозе у боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025
Российский боец рассказал о психозе у боевиков ВСУ
Российские военные, нарастив темп огня, довели солдат ВСУ до паники при штурме села Русское Поречное, рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:18:00+03:00
2025-01-22T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
сша
суджанский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994994774_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_0311761023515e11ca649c245c6bc2ef.png
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные, нарастив темп огня, довели солдат ВСУ до паники при штурме села Русское Поречное, рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир телеканалу "Звезда"."Если ранее (подготовка к выстрелу — прим ред.) составляла примерно 4 минуты, то сейчас мы готовы открывать огонь уже через 2,5" — сказал командир.По его словам, в таком непрерывном ритме российские военнослужащие трое суток выдавливали ВСУ из села Русское Поречное."Доходило уже до того, что они танк на передний план выдергивали для того, чтобы хоть как-то нас сдержать. Это прям какой-то некий психоз", — добавил "Вампир".По словам военнослужащего, такой прокол ВСУ сыграл на руку российским бойцам, дав возможность уничтожить украинские танки.Ранее Минобороны России сообщило, что тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, нашли в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.В сводке от 21 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Волково в ДНР. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1660 человек. Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 148 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотников, в том числе 55 - вне зоны проведения спецоперации.За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять бронемашин, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 53 600 военнослужащих, 309 танков.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994972694.html
https://ria.ru/20250122/ukraina-1994904948.html
курская область
сша
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994994774_16:0:1455:1079_1920x0_80_0_0_c7f0fa3b97bd67d1459bd8d69343ad54.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, сша, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, США, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский боец рассказал о психозе у боевиков ВСУ

Командир артдивизиона ВС России рассказал о психозе у ВСУ в Курской области

© Фото : Zvezdanews/TelegramКадр из интервью командира артдивизиона
Кадр из интервью командира артдивизиона - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Zvezdanews/Telegram
Кадр из интервью командира артдивизиона
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные, нарастив темп огня, довели солдат ВСУ до паники при штурме села Русское Поречное, рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир телеканалу "Звезда".
"Если ранее (подготовка к выстрелу — прим ред.) составляла примерно 4 минуты, то сейчас мы готовы открывать огонь уже через 2,5" — сказал командир.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
13:51
По его словам, в таком непрерывном ритме российские военнослужащие трое суток выдавливали ВСУ из села Русское Поречное.
"Доходило уже до того, что они танк на передний план выдергивали для того, чтобы хоть как-то нас сдержать. Это прям какой-то некий психоз", — добавил "Вампир".
По словам военнослужащего, такой прокол ВСУ сыграл на руку российским бойцам, дав возможность уничтожить украинские танки.
Ранее Минобороны России сообщило, что тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, нашли в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.
В сводке от 21 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Волково в ДНР. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1660 человек. Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 148 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотников, в том числе 55 - вне зоны проведения спецоперации.
За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять бронемашин, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 53 600 военнослужащих, 309 танков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Киев начал массовые репрессии в рядах ВСУ, заявил Рогов
03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСШАСуджанский районВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала