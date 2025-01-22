https://ria.ru/20250122/psikhoz-1994998015.html

Российский боец рассказал о психозе у боевиков ВСУ

Российский боец рассказал о психозе у боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.01.2025

Российский боец рассказал о психозе у боевиков ВСУ

Российские военные, нарастив темп огня, довели солдат ВСУ до паники при штурме села Русское Поречное, рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:18:00+03:00

2025-01-22T16:18:00+03:00

2025-01-22T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

сша

суджанский район

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные, нарастив темп огня, довели солдат ВСУ до паники при штурме села Русское Поречное, рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир телеканалу "Звезда"."Если ранее (подготовка к выстрелу — прим ред.) составляла примерно 4 минуты, то сейчас мы готовы открывать огонь уже через 2,5" — сказал командир.По его словам, в таком непрерывном ритме российские военнослужащие трое суток выдавливали ВСУ из села Русское Поречное."Доходило уже до того, что они танк на передний план выдергивали для того, чтобы хоть как-то нас сдержать. Это прям какой-то некий психоз", — добавил "Вампир".По словам военнослужащего, такой прокол ВСУ сыграл на руку российским бойцам, дав возможность уничтожить украинские танки.Ранее Минобороны России сообщило, что тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, нашли в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.В сводке от 21 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Волково в ДНР. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1660 человек. Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 148 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотников, в том числе 55 - вне зоны проведения спецоперации.За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять бронемашин, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 53 600 военнослужащих, 309 танков.

https://ria.ru/20250122/vsu-1994972694.html

https://ria.ru/20250122/ukraina-1994904948.html

курская область

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безопасность, курская область, сша, суджанский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)