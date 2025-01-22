Российский боец рассказал о психозе у боевиков ВСУ
Командир артдивизиона ВС России рассказал о психозе у ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные, нарастив темп огня, довели солдат ВСУ до паники при штурме села Русское Поречное, рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир телеканалу "Звезда".
"Если ранее (подготовка к выстрелу — прим ред.) составляла примерно 4 минуты, то сейчас мы готовы открывать огонь уже через 2,5" — сказал командир.
По его словам, в таком непрерывном ритме российские военнослужащие трое суток выдавливали ВСУ из села Русское Поречное.
"Доходило уже до того, что они танк на передний план выдергивали для того, чтобы хоть как-то нас сдержать. Это прям какой-то некий психоз", — добавил "Вампир".
По словам военнослужащего, такой прокол ВСУ сыграл на руку российским бойцам, дав возможность уничтожить украинские танки.
Ранее Минобороны России сообщило, что тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, в том числе и связанных, нашли в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.
В сводке от 21 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Волково в ДНР. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1660 человек. Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 148 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотников, в том числе 55 - вне зоны проведения спецоперации.
За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять бронемашин, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 53 600 военнослужащих, 309 танков.