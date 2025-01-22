На Урале проверяют информацию о списании денег с карты участника СВО
Прокуратура проверяет информацию о списании банком денег у участника СВО с Урала
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области начала проверку сведений о том, что у участника спецоперации из Туринского района банк с зарплатной карты списал все заработанные деньги в счет задолженности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов написал, что к нему обратилась супруга участника СВО из Туринска Свердловской области с просьбой разобраться с ситуацией – у мужа "банк забрал в счет кредитных долгов все средства с зарплатной карты, несмотря на вновь принятый федеральный закон", а для возврата денег военнослужащему предлагают явиться в финансовую организацию лично. Как заявляет Иванов, мужчина подписал контракт с Минобороны в начале декабря 2024 года, у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков.
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"Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщению СМИ о списании с зарплатной карты военнослужащего – участника специальной военной операции банком средств в счет задолженности по кредиту", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у жителя Туринского района, имевшего неисполненные обязательства по кредиту, после поступления на счет средств за участие в специальной военной операции они в полном объеме были списаны банком.
"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку законности действий кредитного учреждения в отношении военнослужащего", – добавили в пресс-службе.
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