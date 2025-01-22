https://ria.ru/20250122/prokuratura-1995052895.html

На Урале проверяют информацию о списании денег с карты участника СВО

На Урале проверяют информацию о списании денег с карты участника СВО - РИА Новости, 22.01.2025

На Урале проверяют информацию о списании денег с карты участника СВО

Прокуратура Свердловской области начала проверку сведений о том, что у участника спецоперации из Туринского района банк с зарплатной карты списал все... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T23:51:00+03:00

2025-01-22T23:51:00+03:00

2025-01-22T23:54:00+03:00

свердловская область

туринск

госдума рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области начала проверку сведений о том, что у участника спецоперации из Туринского района банк с зарплатной карты списал все заработанные деньги в счет задолженности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Ранее в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов написал, что к нему обратилась супруга участника СВО из Туринска Свердловской области с просьбой разобраться с ситуацией – у мужа "банк забрал в счет кредитных долгов все средства с зарплатной карты, несмотря на вновь принятый федеральный закон", а для возврата денег военнослужащему предлагают явиться в финансовую организацию лично. Как заявляет Иванов, мужчина подписал контракт с Минобороны в начале декабря 2024 года, у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков. "Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщению СМИ о списании с зарплатной карты военнослужащего – участника специальной военной операции банком средств в счет задолженности по кредиту", – говорится в сообщении. Отмечается, что у жителя Туринского района, имевшего неисполненные обязательства по кредиту, после поступления на счет средств за участие в специальной военной операции они в полном объеме были списаны банком. "Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку законности действий кредитного учреждения в отношении военнослужащего", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241030/moshenniki-1980818368.html

свердловская область

туринск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

свердловская область, туринск, госдума рф