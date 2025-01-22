https://ria.ru/20250122/proisshestviya-1994800353.html

"Под угрозой тысячи". Кто допустил массовое заражение гепатитом на Камчатке

"Под угрозой тысячи". Кто допустил массовое заражение гепатитом на Камчатке - РИА Новости, 22.01.2025

"Под угрозой тысячи". Кто допустил массовое заражение гепатитом на Камчатке

Суд приостановил работу кабинета компьютерной томографии Камчатского краевого онкологического диспансера. Причина — заражение пациентов острым гепатитом В и С... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:00:00+03:00

2025-01-22T08:00:00+03:00

2025-01-22T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Суд приостановил работу кабинета компьютерной томографии Камчатского краевого онкологического диспансера. Причина — заражение пациентов острым гепатитом В и С. Этим уже заинтересовались в СК. РИА Новости разбиралось в ситуации.Проверка из МосквыВ прошлом году в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю обратились сразу несколько человек с острым гепатитом В и С. Специалисты обратили внимание: все больные наблюдались в краевом онкологическом диспансере, им там делали МРТ.Туда направили специальную комиссию, в том числе с экспертами из Москвы. В результате эпидемиологического расследования пришли к выводу: вероятный источник заражения — "многодозные флаконы физраствора, используемого для оценки проходимости внутривенного катетера перед и после введения контрастного вещества при проведении КТ".Также вирус мог передаваться через руки персонала и контаминированное (зараженное) одноразовое инъекционное оборудование, применяемое повторно. В частности, фильтр-канюлю "Полиспайк GCap".Кроме того, в диспансере выявили серьезную нехватку антисептических средств для обработки рук.Все материалы расследования поступили в Петропавловск-Камчатский городской суд. На заседание вызвали главврача диспансера, врача-онколога высшей квалификационной категории Наталью Зиганшину и другой медперсонал. Зиганшина не явилась, были лишь ее адвокаты.Большой потокПо словам местных жителей, краевой онкодиспансер — единственное медицинское учреждение в регионе, куда могут обратиться больные раком или с подозрением на такой диагноз. Согласно официальным данным, там 105 коек круглосуточного стационара и 60 — дневного. Также есть поликлиника, которую посещают в среднем 130 человек в день.Персонал — 328 сотрудников. Процедур КТ и МРТ по полису ДМС или за собственные средства пациентов проводят 20-25 в день. По информации суда, в 2023-м компьютерную томографию сделали четыре с лишним тысячи человек, а в прошлом году — более пяти тысяч.Инцидент с заражением в регионе восприняли по-разному. Некоторые считают, что в диспансере все отлично, а проверку связывают с "подковерной борьбой за власть в организации"."Это какая-то диверсия, — написала в телеграм-канале местная жительница Елена. — А вообще, мне кажется, кому-то надо убрать руководителя больницы, потому что понадобилось ее место. Все специально сфабриковано. Не может быть такого вообще. Еще раз подчеркиваю: в диспансере все иглы были одноразовые".Другие, напротив, называют больницу "кладбищем для замученных душ" и указывают на различные недостатки. Причем не только там, но и во всей системе здравоохранения края.Очаг пораженияВ министерстве уверяют, что все держат под контролем. Для консультации по гепатиту В и С открыли прямую линию.Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков на звонки корреспондента РИА Новости не ответил, однако прокомментировал ситуацию в официальных телеграм-каналах ведомства, а также правительства края."Мы установили границы очага, то есть всех пациентов, которые получали помощь в диспансере по этому направлению в 2023 и 2024 годах. В ближайшее время у всех возьмут анализы, и при выявлении заболевания все получат надлежащее лечение", — сообщил он.И подчеркнул, что сейчас количество зараженных не превышает статистические показатели, это не эпидемия или пандемия."Виновны частично"В суде представители диспансера частично признали вину. Отвергли обвинение в недостаточности антисептика для обработки рук, "поскольку не принято во внимание, что антисептические средства могут быть в разных видах".Пояснили: руководство закупало "большое количество антисептических салфеток и мыла".Что касается фильтра-канюли "Полиспайк GCap", то медперсонал уверен: "это изделие может использоваться неоднократно, то есть при проведении исследований нескольких пациентов", но при условии — не чаще одного раза в шесть часов.Петропавловск-Камчатский городской суд постановил: поскольку с ноября 2023-го по декабрь 2024 года выявили 49 случаев заболевания гепатитом, из них у 36 человек — острая форма вирусного заболевания, кабинет КТ и МРТ следует закрыть на месяц.Среди местных есть те, кто утверждают: заразившихся гораздо больше — сотни.В Следственном комитете после проверки возбудили уголовное дело по части второй статьи 293 УК России "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Дело пока бесфигурантное. Если подозреваемых установят, а вину докажут в суде, то им грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240720/sud-1960739905.html

https://ria.ru/20240317/gepatit-1933322760.html

https://ria.ru/20240306/parazity-1931275445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

здоровье - общество, москва, камчатский край, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)