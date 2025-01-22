https://ria.ru/20250122/programma-1994936670.html

На второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок

На второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок - РИА Новости, 22.01.2025

На второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок

Более 20 тысяч участников и ветеранов СВО подали заявки на участие во втором потоке программы "Время героев", сообщил официальный канал в Telegram. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:56:00+03:00

2025-01-22T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 20 тысяч участников и ветеранов СВО подали заявки на участие во втором потоке программы "Время героев", сообщил официальный канал в Telegram."С момента начала дополнительной регистрации участников отбора в программу "Время героев" зарегистрировано более 20 тысяч человек", — говорится в материале. Уточняется, что всего уже подали 65 тысяч заявок. Дополнительный отбор продлится до 25 января 12:00 мск. Для участия нужно пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. После обработки результатов всех участников станут известны итоги отбора.Вслед за федеральной программой "Время героев" аналогичные программы стартуют во всех российских регионах. "Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне", — сказал руководитель программы, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. На сегодня уже 18 участников первого потока федеральной программы "Время героев" получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

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https://ria.ru/20241219/geroi-1990165307.html

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россия, тамбовская область, алексей комиссаров, артем жога, евгений первышов, общество