Рейтинг@Mail.ru
На второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 22.01.2025 (обновлено: 15:26 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/programma-1994936670.html
На второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок
На второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок - РИА Новости, 22.01.2025
На второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок
Более 20 тысяч участников и ветеранов СВО подали заявки на участие во втором потоке программы "Время героев", сообщил официальный канал в Telegram. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:56:00+03:00
2025-01-22T15:26:00+03:00
россия
тамбовская область
алексей комиссаров
артем жога
евгений первышов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983783066_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_5b1b85f19071149f8761332477c91075.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 20 тысяч участников и ветеранов СВО подали заявки на участие во втором потоке программы "Время героев", сообщил официальный канал в Telegram."С момента начала дополнительной регистрации участников отбора в программу "Время героев" зарегистрировано более 20 тысяч человек", — говорится в материале. Уточняется, что всего уже подали 65 тысяч заявок. Дополнительный отбор продлится до 25 января 12:00 мск. Для участия нужно пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. После обработки результатов всех участников станут известны итоги отбора.Вслед за федеральной программой "Время героев" аналогичные программы стартуют во всех российских регионах. "Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне", — сказал руководитель программы, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. На сегодня уже 18 участников первого потока федеральной программы "Время героев" получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241228/shlyapnikov-1991799414.html
https://ria.ru/20241219/geroi-1990165307.html
https://ria.ru/20241214/er-1989247215.html
россия
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983783066_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_590ee2005893f139b1564610e1168fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тамбовская область, алексей комиссаров, артем жога, евгений первышов, общество
Россия, Тамбовская область, Алексей Комиссаров, Артем Жога, Евгений Первышов, Общество
На второй поток программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок

На отбор второго потока программы "Время героев" поступило более 20 тысяч заявок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 20 тысяч участников и ветеранов СВО подали заявки на участие во втором потоке программы "Время героев", сообщил официальный канал в Telegram.
"С момента начала дополнительной регистрации участников отбора в программу "Время героев" зарегистрировано более 20 тысяч человек", — говорится в материале.
Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы Время героев Александр Шляпников - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области
28 декабря 2024, 09:39
Уточняется, что всего уже подали 65 тысяч заявок.
Дополнительный отбор продлится до 25 января 12:00 мск. Для участия нужно пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. После обработки результатов всех участников станут известны итоги отбора.
Вслед за федеральной программой "Время героев" аналогичные программы стартуют во всех российских регионах.
"Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне", — сказал руководитель программы, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Путин о качествах участников программы Время героев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин высказался об участниках программы "Время героев"
19 декабря 2024, 14:53
На сегодня уже 18 участников первого потока федеральной программы "Время героев" получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Четыре участника программы "Время героев" вошли в состав генсовета ЕР
14 декабря 2024, 19:39
 
РоссияТамбовская областьАлексей КомиссаровАртем ЖогаЕвгений ПервышовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала