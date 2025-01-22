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Осужденный за покушение на Прилепина хочет отказаться от гражданства - РИА Новости, 22.01.2025
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12:18 22.01.2025 (обновлено: 12:23 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/prilepin-1994948749.html
Осужденный за покушение на Прилепина хочет отказаться от гражданства
Осужденный за покушение на Прилепина хочет отказаться от гражданства - РИА Новости, 22.01.2025
Осужденный за покушение на Прилепина хочет отказаться от гражданства
Александр Пермяков, осужденный пожизненно по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, попросил суд отобрать у него российский паспорт, поскольку... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:18:00+03:00
2025-01-22T12:23:00+03:00
захар прилепин
россия
украина
пионерский
происшествия
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 22 янв — РИА Новости. Александр Пермяков, осужденный пожизненно по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, попросил суд отобрать у него российский паспорт, поскольку гражданином РФ он себя не считает, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда."Пермяков просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство Российской Федерации, полученное им в 2023 году, поскольку гражданином России он себя не считает", - следует из текста апелляционной жалобы Пермякова, оглашенного судьей в ходе заседания.Сегодня Апелляционный военный суд оставил в силе решение о назначении пожизненного срока Пермякову, имеющему гражданства России и Украины.Как установил ранее 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.Пермякова обвинили в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).Пермяков в суде рассказал, что служба безопасности Украины обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
https://ria.ru/20241001/prilepin-1975638982.html
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захар прилепин, россия, украина, пионерский, происшествия
Захар Прилепин, Россия, Украина, Пионерский, Происшествия
Осужденный за покушение на Прилепина хочет отказаться от гражданства

Осужденный за покушение на Прилепина попросил суд прекратить его гражданство РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина
Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 22 янв — РИА Новости. Александр Пермяков, осужденный пожизненно по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, попросил суд отобрать у него российский паспорт, поскольку гражданином РФ он себя не считает, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда.
"Пермяков просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство Российской Федерации, полученное им в 2023 году, поскольку гражданином России он себя не считает", - следует из текста апелляционной жалобы Пермякова, оглашенного судьей в ходе заседания.
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Обвиняемый в покушении на Прилепина не сможет уйти на СВО
1 октября 2024, 04:55
Сегодня Апелляционный военный суд оставил в силе решение о назначении пожизненного срока Пермякову, имеющему гражданства России и Украины.
Как установил ранее 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермякова обвинили в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
Пермяков в суде рассказал, что служба безопасности Украины обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
При расследовании покушения на Прилепина нашли несработавшую мину
18 октября 2024, 07:32
 
Захар ПрилепинРоссияУкраинаПионерскийПроисшествия
 
 
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