Осужденный за покушение на Прилепина хочет отказаться от гражданства
Осужденный за покушение на Прилепина попросил суд прекратить его гражданство РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина
Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 22 янв — РИА Новости. Александр Пермяков, осужденный пожизненно по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, попросил суд отобрать у него российский паспорт, поскольку гражданином РФ он себя не считает, передает корреспондент РИА Новости из зала Апелляционного военного суда.
"Пермяков просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство Российской Федерации, полученное им в 2023 году, поскольку гражданином России он себя не считает", - следует из текста апелляционной жалобы Пермякова, оглашенного судьей в ходе заседания.
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Сегодня Апелляционный военный суд оставил в силе решение о назначении пожизненного срока Пермякову, имеющему гражданства России и Украины.
Как установил ранее 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермякова обвинили в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
Пермяков в суде рассказал, что служба безопасности Украины обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
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