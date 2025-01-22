Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника
На Ямале двум женщинам вынесли приговор за попытку отравить родственника ядом
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Две жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа получили длительные сроки за попытку отравить своего близкого родственника ядом, который они подмешивали в алкоголь, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в декабре 2023 года жительница Лабытнанги вместе со своей 26-летней дочерью организовали покушение на убийство их сына и брата соответственно. Женщины решились на преступление потому, что мужчина, вернувшись из колонии, поселился в их квартире, которую привел в негодное состояние, регулярно злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию.
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Для осуществления задуманного женщины привлекли общего знакомого, который под видом совместного распития спиртного, доставлял потерпевшему алкоголь с подмешанными в него ядовитыми веществами и сильнодействующими препаратами, а также пользуясь сильнейшим состоянии опьянения пострадавшего, насильно вливал ему в рот отравленное спиртное.
Как добавили в следственном управлении СК, с признаками отравления мужчина 18 декабря был доставлен в больницу, но после оказания помощи его выписали, в связи с чем родственницы продолжили его травить. Сотрудники полиции 27 декабря задержали сестру потерпевшего, когда она намеревалась передать нанятому мужчине очередную бутылку с отравленным алкоголем, уточнили в ведомстве.
"Приговором суда женщинам назначено наказание в виде девяти и восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год три месяца и один год, сообщнику – восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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