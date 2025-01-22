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Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника - РИА Новости, 22.01.2025
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21:37 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/prigovor-1995044689.html
Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника
Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника - РИА Новости, 22.01.2025
Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника
Две жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа получили длительные сроки за попытку отравить своего близкого родственника ядом, который они подмешивали в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:37:00+03:00
2025-01-22T21:37:00+03:00
происшествия
россия
лабытнанги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Две жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа получили длительные сроки за попытку отравить своего близкого родственника ядом, который они подмешивали в алкоголь, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в декабре 2023 года жительница Лабытнанги вместе со своей 26-летней дочерью организовали покушение на убийство их сына и брата соответственно. Женщины решились на преступление потому, что мужчина, вернувшись из колонии, поселился в их квартире, которую привел в негодное состояние, регулярно злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию. Для осуществления задуманного женщины привлекли общего знакомого, который под видом совместного распития спиртного, доставлял потерпевшему алкоголь с подмешанными в него ядовитыми веществами и сильнодействующими препаратами, а также пользуясь сильнейшим состоянии опьянения пострадавшего, насильно вливал ему в рот отравленное спиртное. Как добавили в следственном управлении СК, с признаками отравления мужчина 18 декабря был доставлен в больницу, но после оказания помощи его выписали, в связи с чем родственницы продолжили его травить. Сотрудники полиции 27 декабря задержали сестру потерпевшего, когда она намеревалась передать нанятому мужчине очередную бутылку с отравленным алкоголем, уточнили в ведомстве. "Приговором суда женщинам назначено наказание в виде девяти и восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год три месяца и один год, сообщнику – восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241218/altaj-1989829855.html
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974269762.html
россия
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происшествия, россия, лабытнанги, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Лабытнанги, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника

На Ямале двум женщинам вынесли приговор за попытку отравить родственника ядом

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Две жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа получили длительные сроки за попытку отравить своего близкого родственника ядом, который они подмешивали в алкоголь, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в декабре 2023 года жительница Лабытнанги вместе со своей 26-летней дочерью организовали покушение на убийство их сына и брата соответственно. Женщины решились на преступление потому, что мужчина, вернувшись из колонии, поселился в их квартире, которую привел в негодное состояние, регулярно злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию.
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Для осуществления задуманного женщины привлекли общего знакомого, который под видом совместного распития спиртного, доставлял потерпевшему алкоголь с подмешанными в него ядовитыми веществами и сильнодействующими препаратами, а также пользуясь сильнейшим состоянии опьянения пострадавшего, насильно вливал ему в рот отравленное спиртное.
Как добавили в следственном управлении СК, с признаками отравления мужчина 18 декабря был доставлен в больницу, но после оказания помощи его выписали, в связи с чем родственницы продолжили его травить. Сотрудники полиции 27 декабря задержали сестру потерпевшего, когда она намеревалась передать нанятому мужчине очередную бутылку с отравленным алкоголем, уточнили в ведомстве.
"Приговором суда женщинам назначено наказание в виде девяти и восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год три месяца и один год, сообщнику – восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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