https://ria.ru/20250122/prigovor-1995044689.html

Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника

Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника - РИА Новости, 22.01.2025

Двух жительниц Ямала осудили за попытку отравить родственника

Две жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа получили длительные сроки за попытку отравить своего близкого родственника ядом, который они подмешивали в... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T21:37:00+03:00

2025-01-22T21:37:00+03:00

2025-01-22T21:37:00+03:00

происшествия

россия

лабытнанги

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Две жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа получили длительные сроки за попытку отравить своего близкого родственника ядом, который они подмешивали в алкоголь, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в декабре 2023 года жительница Лабытнанги вместе со своей 26-летней дочерью организовали покушение на убийство их сына и брата соответственно. Женщины решились на преступление потому, что мужчина, вернувшись из колонии, поселился в их квартире, которую привел в негодное состояние, регулярно злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию. Для осуществления задуманного женщины привлекли общего знакомого, который под видом совместного распития спиртного, доставлял потерпевшему алкоголь с подмешанными в него ядовитыми веществами и сильнодействующими препаратами, а также пользуясь сильнейшим состоянии опьянения пострадавшего, насильно вливал ему в рот отравленное спиртное. Как добавили в следственном управлении СК, с признаками отравления мужчина 18 декабря был доставлен в больницу, но после оказания помощи его выписали, в связи с чем родственницы продолжили его травить. Сотрудники полиции 27 декабря задержали сестру потерпевшего, когда она намеревалась передать нанятому мужчине очередную бутылку с отравленным алкоголем, уточнили в ведомстве. "Приговором суда женщинам назначено наказание в виде девяти и восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год три месяца и один год, сообщнику – восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241218/altaj-1989829855.html

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974269762.html

россия

лабытнанги

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, лабытнанги, следственный комитет россии (ск рф)